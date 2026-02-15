Zacznie się w poniedziałek w Lidlu. Gigantyczne promocje i gratisy
Od 16 do 18 lutego w sklepach stacjonarnych Lidla rusza krótka, trzydniowa akcja promocyjna na podstawowe produkty spożywcze. Wśród nich są masło, mleko oraz mięso wieprzowe. Część ofert wymaga aktywacji kuponu w aplikacji Lidl Plus.
To promocja ograniczona czasowo i ilościowo.
Co się zmienia w tych dniach
Masło ekstra Pilos 83 proc., 200 g, kosztuje 2,95 zł przy zakupie trzech sztuk z aktywnym kuponem w aplikacji. Cena regularna to 4,99 zł. Limit wynosi 3 opakowania na kupon.
Mleko UHT 3,2 proc. Pilos 1 l objęto promocją 3+3 gratis. Cena promocyjna to 3,29 zł za opakowanie. Limit to 6 opakowań, w tym 3 gratis, na kupon.
Mięso mielone z łopatki wieprzowej, 500 g, dostępne jest w cenie 10,99 zł w promocji 1+1 gratis. Limit to 2 opakowania, w tym jedno gratis, na kupon.
Łopatka wieprzowa XXL została przeceniona o 48 proc. Cena spadła z 15,49 zł za kilogram do 7,99 zł za kilogram.
Promocje obowiązują wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 16 do 18 lutego.
Jakie są warunki
Kluczowe znaczenie ma aplikacja Lidl Plus. Część ofert wymaga wcześniejszej aktywacji kuponu. Bez tego cena przy kasie może być wyższa.
Obowiązują limity ilościowe na kupon, co oznacza, że nie można kupić nieograniczonej liczby produktów w promocyjnej cenie.
Produkty dostępne są do wyczerpania zapasów.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli planujesz większe zakupy spożywcze, możesz znacząco obniżyć rachunek. Przy maksymalnym wykorzystaniu limitów różnica względem cen regularnych jest wyraźna, szczególnie przy maśle i mięsie.
Warto jednak sprawdzić dostępność w swojej placówce i aktywować kupony przed podejściem do kasy.
Czy w Twoim sklepie takie promocje znikają już pierwszego dnia? Jeśli tak, odkładanie zakupów na ostatnią chwilę może oznaczać brak towaru.
Lidl uruchamia trzydniową akcję promocyjną od 16 do 18 lutego w sklepach stacjonarnych. W ofercie znalazły się masło, mleko oraz mięso w wyraźnie obniżonych cenach.
Promocje są limitowane i częściowo wymagają aplikacji Lidl Plus. Jeśli chcesz skorzystać, zaplanuj zakupy wcześniej i sprawdź warunki oferty.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.