Zacznie się w poniedziałek w Lidlu. Mięso przecenione o 44 proc., a drugi produkt aż 60 proc. taniej
Lidl rozpocznie w poniedziałek, 28 września, kolejną serię krótkich promocji. Klienci korzystający z aplikacji Lidl Plus kupią taniej mięso oraz konserwy rybne. Największy rabat sięgnie 60 proc., ale oferta potrwa tylko do środy. Na jeden dzień zaplanowano również akcję 6+6 gratis na wodę mineralną.
Nowa oferta będzie dostępna w sklepach stacjonarnych od 28 do 30 września. Do uzyskania obniżonych cen potrzebne będą kupony znajdujące się w aplikacji Lidl Plus. Kupon należy wcześniej aktywować, a przy kasie zeskanować aplikację.
Ćwiartki z kurczaka 44 proc. taniej
Jedną z najmocniejszych ofert będzie promocja na ćwiartki polskiego kurczaka XXL marki Rzeźnik. Cena zostanie obniżona z 8,99 zł do 4,99 zł za kilogram, czyli o 44 proc.
Sieć wprowadziła jednak ograniczenie. Jeden klient będzie mógł kupić w promocyjnej cenie maksymalnie 3 kg produktu na aktywowany kupon.
Oferta ma obowiązywać wyłącznie w sklepach stacjonarnych od poniedziałku do środy.
Łopatka wieprzowa za 9,99 zł
Taniej będzie można kupić również łopatkę wieprzową marki Rzeźnik. Po aktywowaniu kuponu jej cena spadnie z 13,49 zł do 9,99 zł za kilogram. Rabat wynosi 25 proc.
Także w tym przypadku ustalono limit wynoszący 3 kg na jeden kupon. Osoby planujące większe zakupy powinny zwrócić uwagę na ograniczenie, ponieważ nadwyżka może zostać naliczona według ceny regularnej.
Wszystkie konserwy rybne Nixe w promocji
Kolejna oferta obejmie wszystkie konserwy rybne marki Nixe. Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy, zostanie przeceniony o 60 proc.
Promocja pozwala łączyć różne konserwy, jednak rabat będzie naliczany od tańszego produktu. Limit wynosi sześć opakowań na jeden kupon. Oznacza to, że przy maksymalnym zakupie obniżka może objąć trzy tańsze konserwy.
Nałęczowianka 6+6 gratis, ale tylko jednego dnia
Największa liczba darmowych produktów pojawi się dopiero w środę, 30 września. Lidl uruchomi wówczas promocję na wodę mineralną Nałęczowianka o pojemności 1,5 litra.
Akcja będzie działała w formule 6+6 gratis. Klient kupujący 12 butelek zapłaci za sześć, a pozostałe sześć otrzyma bez dodatkowej opłaty. Limit wynosi 12 darmowych butelek na jeden kupon, co pozwala maksymalnie kupić 24 butelki – połowę odpłatnie i połowę gratis.
Cena pojedynczej butelki poza promocją wynosi 2,89 zł, do czego może zostać doliczona kaucja w wysokości 50 groszy. Trzeba pamiętać, że ta konkretna oferta nie rozpoczyna się w poniedziałek – będzie dostępna wyłącznie 30 września.
Bez aplikacji ceny będą wyższe
Wszystkie opisane rabaty wymagają użycia aplikacji Lidl Plus. Samo posiadanie aplikacji może nie wystarczyć – przed podejściem do kasy należy wejść do sekcji kuponów i aktywować właściwą promocję.
Najważniejsze warunki:
- łopatka wieprzowa – 9,99 zł/kg, limit 3 kg;
- ćwiartki polskiego kurczaka XXL – 4,99 zł/kg, limit 3 kg;
- konserwy rybne Nixe – drugi tańszy produkt 60 proc. taniej, limit 6 opakowań;
- Nałęczowianka 1,5 l – 6+6 gratis, tylko 30 września.
Promocje obowiązują do wyczerpania zapasów. Dostępność produktów może różnić się w zależności od sklepu, dlatego przy najbardziej atrakcyjnych ofertach warto nie odkładać zakupów na ostatnie godziny akcji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.