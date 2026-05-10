Zacznie się w poniedziałek. Ważny komunikat dla mieszkańców Warszawy i okolic
Już od poniedziałku część Warszawy zmierzy się z planowanymi przerwami w dostawie energii. Skala wyłączeń może zaskoczyć wielu mieszkańców, bo na liście pojawiło się sporo adresów, a w niektórych przypadkach prąd zniknie nawet na kilka godzin.
Pierwsze wyłączenia już 11 maja
W poniedziałek bez energii elektrycznej będą m.in. mieszkańcy ulicy Przejazd pod numerami 20, 22 i 35. Przerwa zaplanowana jest w godzinach od 8:00 do 12:00. Powodem jest modernizacja sieci, a operator zastrzega, że harmonogram może ulec zmianie.
Wtorek przyniesie największe utrudnienia
Najwięcej wyłączeń zaplanowano na 12 maja. Tego dnia prądu mogą nie mieć mieszkańcy kilku ulic jednocześnie.
Na liście znalazły się między innymi:
- Jagodna (numery od 1 do 15),
- Kanonierska 24A,
- Karolówka (wybrane numery),
- Pancerna (niemal cały odcinek).
Wyłączenia potrwają od 7:00 do 17:00, choć w trakcie prac mogą pojawić się krótsze, około 30-minutowe przerwy związane z przełączeniami.
Tego samego dnia utrudnienia obejmą także:
- Jeziorową,
- Panoramy,
- Wał Miedzeszyński,
gdzie prądu nie będzie od 8:00 do 13:00. W tym przypadku chodzi o likwidację fragmentu linii napowietrznej.
Kolejne ulice bez prądu dzień później
Problemy nie skończą się we wtorek. W środę, 13 maja, wyłączenia obejmą kolejne rejony.
Bez energii będą m.in.:
- Aleja generała Antoniego Chruściela „Montera” 29,
- Barwnicza,
- Makowska,
- Nasielska,
- Serocka.
Przerwy zaplanowano od rana do popołudnia – nawet do 15:00 lub 17:00. Powodem są kolejne etapy modernizacji i przebudowy infrastruktury energetycznej.
Powód ten sam: prace na sieci
We wszystkich przypadkach chodzi o modernizację lub przebudowę sieci energetycznej. To oznacza poprawę jakości dostaw w przyszłości, ale krótkoterminowo oznacza realne utrudnienia dla mieszkańców.
Operator przypomina, że planowane wyłączenia mogą zostać odwołane bez wcześniejszej informacji. Warto więc przygotować się na różne scenariusze.
Co to oznacza dla mieszkańców
Dla wielu osób to nie tylko brak światła. Bez prądu nie działają lodówki, windy, część ogrzewania czy sprzęt do pracy zdalnej. Problemy mogą mieć też lokalne sklepy i punkty usługowe.
Dlatego jeśli mieszkasz na jednej z wymienionych ulic, lepiej sprawdzić dokładne godziny i przygotować się wcześniej. W takich dniach nawet kilka godzin bez energii potrafi mocno dać się we znaki.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.