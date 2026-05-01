Zacznie się w sobotę. Biedronka rozdaje gratisy w majówkę, klienci ruszą do sklepów

1 maja 2026 23:01 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Biedronka szykuje mocne promocje na majówkę. Już w sobotę, 2 maja, w sklepach ruszają akcje, które mogą przyciągnąć tłumy klientów. Sieć stawia na popularne produkty i proste zasady – kupujesz więcej, część dostajesz gratis.

Fot. Warszawa w Pigułce

Promocje tylko przez jeden dzień

Najważniejsze oferty obowiązują wyłącznie w sobotę. To oznacza jedno – kto chce skorzystać, będzie musiał się pospieszyć.

Jedną z głównych akcji jest promocja 2+2 gratis na produkty marki Eden. Klient wybiera cztery produkty, a dwa najtańsze otrzymuje za darmo. Można dowolnie mieszać warianty.

Druga akcja: znane marki taniej

Równolegle pojawia się promocja na środki do prania Persil. W tym przypadku obowiązuje zasada 1+1 gratis. Przy zakupie dwóch produktów, tańszy z nich jest bezpłatny.

To oferta skierowana do osób robiących większe zakupy domowe.

Są limity i warunki

Promocje nie są całkowicie bez ograniczeń. W przypadku akcji 2+2 obowiązuje dzienny limit – maksymalnie 4 opakowania, czyli 2 gratisy na kartę Moja Biedronka.

Wymagane jest też posiadanie karty lojalnościowej lub aplikacji.

Sklepy mogą być pełne

Takie promocje zwykle oznaczają jedno – większy ruch w sklepach. Krótkie, jednodniowe akcje działają jak magnes.

Wiele osób planuje zakupy właśnie pod takie okazje, dlatego w sobotę można spodziewać się kolejek i szybkiego znikania produktów z półek.

Co to oznacza dla klientów

Jeśli ktoś i tak planuje zakupy na majówkę, może sporo zaoszczędzić. Trzeba jednak działać szybko i pamiętać o limitach.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna