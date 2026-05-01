Zacznie się w sobotę. Biedronka rozdaje gratisy w majówkę, klienci ruszą do sklepów
Biedronka szykuje mocne promocje na majówkę. Już w sobotę, 2 maja, w sklepach ruszają akcje, które mogą przyciągnąć tłumy klientów. Sieć stawia na popularne produkty i proste zasady – kupujesz więcej, część dostajesz gratis.
Promocje tylko przez jeden dzień
Najważniejsze oferty obowiązują wyłącznie w sobotę. To oznacza jedno – kto chce skorzystać, będzie musiał się pospieszyć.
Jedną z głównych akcji jest promocja 2+2 gratis na produkty marki Eden. Klient wybiera cztery produkty, a dwa najtańsze otrzymuje za darmo. Można dowolnie mieszać warianty.
Druga akcja: znane marki taniej
Równolegle pojawia się promocja na środki do prania Persil. W tym przypadku obowiązuje zasada 1+1 gratis. Przy zakupie dwóch produktów, tańszy z nich jest bezpłatny.
To oferta skierowana do osób robiących większe zakupy domowe.
Są limity i warunki
Promocje nie są całkowicie bez ograniczeń. W przypadku akcji 2+2 obowiązuje dzienny limit – maksymalnie 4 opakowania, czyli 2 gratisy na kartę Moja Biedronka.
Wymagane jest też posiadanie karty lojalnościowej lub aplikacji.
Sklepy mogą być pełne
Takie promocje zwykle oznaczają jedno – większy ruch w sklepach. Krótkie, jednodniowe akcje działają jak magnes.
Wiele osób planuje zakupy właśnie pod takie okazje, dlatego w sobotę można spodziewać się kolejek i szybkiego znikania produktów z półek.
Co to oznacza dla klientów
Jeśli ktoś i tak planuje zakupy na majówkę, może sporo zaoszczędzić. Trzeba jednak działać szybko i pamiętać o limitach.
