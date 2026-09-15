Zacznie się w środę. Gigantyczne promocje w Action, ponad 100 produktów taniej
W środę rusza nowa Promocja Tygodnia w Action. Tym razem lista przecenionych produktów jest naprawdę długa – w ofercie widnieją aż 124 pozycje. Taniej będzie można kupić produkty do domu, elektronikę, artykuły dla zwierząt, kosmetyki, słodycze, akcesoria podróżne, dekoracje na Halloween czy środki do sprzątania. Niektóre ceny spadają o ponad 20 proc.
Środa może być dobrym dniem na wizytę w Action. Sieć przygotowała kolejną dużą odsłonę swojej Promocji Tygodnia, a tym razem przeceny obejmują produkty z bardzo różnych kategorii.
Na liście znajdują się zarówno drobiazgi kosztujące kilka złotych, jak i większe produkty do domu oraz elektronika.
Łącznie oferta prezentowana przez Action obejmuje 124 produkty.
Przejrzeliśmy promocję i wybraliśmy kilka pozycji, na które szczególnie warto zwrócić uwagę.
Radio awaryjne 4w1 za 33,95 zł
To może być jeden z najciekawszych produktów całej promocji, szczególnie że urządzenia tego typu wpisują się w temat przygotowywania domowego zestawu awaryjnego.
Radio awaryjne 4w1 ma kosztować w promocji 33,95 zł zamiast 42,95 zł, czyli o 20 proc. mniej.
Urządzenie ma wbudowany powerbank o pojemności 4000 mAh, latarkę LED oraz funkcję sygnału SOS. Może być zasilane także energią słoneczną i za pomocą ręcznego generatora.
To oznacza, że może działać również wtedy, gdy nie mamy dostępu do zwykłego gniazdka elektrycznego.
Właściciele kotów też znajdą coś dla siebie
Mocno przeceniony został pluszowy drapak dla kotów o wymiarach 47 × 28 × 65 cm.
Na Twojej ofercie promocyjnej jego cena wynosi:
39,95 zł zamiast 55,69 zł.
To obniżka o 28 proc.
Co ciekawe, aktualna karta kategorii Action nadal pokazuje drapak po 55,69 zł, co potwierdza skalę środowej obniżki widocznej w nowej Promocji Tygodnia.
Drukarka etykiet mocno w dół
Kolejnym produktem, który może przyciągnąć klientów, jest niewielka bezprzewodowa drukarka etykiet Fichero.
W środowej ofercie ma kosztować 44,95 zł zamiast 58,95 zł. To przecena o 23 proc.
Drukarka łączy się przez Bluetooth, ma akumulator ładowany przez USB-C i współpracuje z aplikacją umożliwiającą przygotowywanie własnych etykiet. W zestawie znajduje się już rolka.
Może przydać się do opisywania słoików, pojemników, dokumentów, segregatorów czy szkolnych drobiazgów.
Vileda również w promocji
Na liście przecen znalazło się kilka produktów znanej marki.
Zestaw do mycia podłóg Vileda UltraEasy XL składający się z trzech elementów ma kosztować 74,95 zł zamiast 84,95 zł.
Sam wymienny wkład do mopa Vileda UltraEasy został natomiast przeceniony z 24,95 zł na 19,99 zł.
W promocji znalazł się również czteropak ściereczek z mikrofibry Vileda za 12,95 zł zamiast 14,95 zł.
Adidas za 6,77 zł
Jest też coś z zupełnie innej kategorii.
Żel pod prysznic Adidas Ice Dive 3w1, 250 ml, będzie kosztował 6,77 zł. Cena przed obniżką widoczna w ofercie wynosi 7,96 zł.
To 14-procentowa przecena.
Halloween coraz mocniej wchodzi do Action
Sieć zaczyna też mocniej eksponować produkty halloweenowe.
W Promocji Tygodnia znalazła się m.in. maskotka na Halloween za 24,95 zł zamiast 34,95 zł, czyli 28 proc. taniej.
Za 19,95 zł zamiast 27,95 zł będzie można natomiast kupić świetlną kurtynę halloweenową o długości 160 cm wyposażoną w 104 diody LED.
To kolejna obniżka o 28 proc.
Świece za niecałe 4 zł
Jedną z najtańszych propozycji są zapachowe świece Candra w szkle.
Cena spada z 4,59 zł do 3,99 zł.
W promocji będą różne warianty, więc to może być niedrogi sposób na wprowadzenie do mieszkania jesiennego klimatu.
Mentosy również taniej
Na osoby polujące przede wszystkim na spożywcze okazje czekają m.in. Mentosy.
Duże opakowanie Mentos Spearmint zawierające 90 sztuk ma kosztować 12,95 zł zamiast 16,95 zł. To przecena o 23 proc.
W tej samej cenie – 12,95 zł – znajdziemy również opakowanie Mentos World Flavours zawierające osiem rolek. W tym przypadku cena przed obniżką wynosi 16,49 zł.
Torba podróżna za 27,99 zł
W promocji znalazły się także rzeczy dla podróżujących.
Torba o wymiarach około 55 × 29 × 27 cm została przeceniona z 34,99 zł na 27,99 zł.
Action zapowiada różne warianty kolorystyczne.
Powerbank za 44,95 zł
W dziale elektroniki warto zwrócić uwagę również na kompaktowy powerbank Xtorm o pojemności 5000 mAh i mocy 20 W.
Cena widoczna w nowej promocji wynosi 44,95 zł zamiast 55,95 zł, czyli o 19 proc. mniej.
Pufa ze schowkiem za 59,90 zł
Mocna obniżka pojawia się również w wyposażeniu domu.
Pufa ze schowkiem i blatem o wymiarach około 70 × 37,5 × 38,5 cm została przeceniona z 79,95 zł na 59,90 zł.
To 25 proc. taniej.
Produkt pełni jednocześnie kilka funkcji: może służyć jako siedzisko, miejsce do przechowywania oraz niewielki stolik. Action opisuje konstrukcję jako składaną, a dwustronną pokrywę można wykorzystać jako blat.
Od kilku złotych do większych przecen
Lista jest znacznie dłuższa. W promocji widzimy również m.in. cebulki kwiatowe za 5,95 zł, zatyczkę do butelki ze świeczką LED za 2,99 zł, worki do kosza za 1,99 zł, zdalnie sterowany autobus za 44,95 zł, zestaw pielęgnacyjny Namaste za 18,99 zł czy inteligentną lampę podłogową RGB za 59,99 zł.
To właśnie różnorodność jest najmocniejszą stroną nowej akcji – przecena nie dotyczy jednej kategorii, lecz produktów z wielu działów.
Nowa Promocja Tygodnia rusza w środę. Przy 124 przecenionych produktach warto wcześniej sprawdzić ofertę i wybrać konkretne rzeczy, ponieważ dostępność poszczególnych artykułów i wariantów może różnić się między sklepami.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.