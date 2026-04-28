Zacznie się w środę rano. Tysiące mieszkańców bez prądu. Lista ulic jest dłuższa, niż się wydaje

28 kwietnia 2026 11:17 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W Warszawie zaplanowano kolejne wyłączenia energii elektrycznej. Tym razem skala może zaskoczyć wielu mieszkańców, bo prace obejmą kilka dzielnic i dużą liczbę adresów. Operator wydał oficjalny komunikat i wskazał konkretne godziny.

Linie energetyczne i napis ostrzegający Czytelników przed wyłączeniami prądu. Fot. Warszawa w Pigułce.
Wyłączenia prądu już od środy

Najbliższe przerwy w dostawie energii rozpoczną się w środę 29 kwietnia. W wielu miejscach prąd zniknie już rano i wróci dopiero po południu.

Przykładowo przy ul. Rosy (numery 41J–41N) wyłączenie zaplanowano od godz. 7:00 do 16:00. To aż 9 godzin bez energii. Powodem jest modernizacja sieci niskiego napięcia.

Podobna sytuacja dotyczy ul. Długiej 14, gdzie prądu nie będzie od godz. 9:00 do 15:00. Tam z kolei prowadzone są prace związane z rozbudową infrastruktury.

Czwartek przyniesie kolejne utrudnienia

Na tym jednak nie koniec. W czwartek 30 kwietnia wyłączenia obejmą kolejne rejony miasta.

Bez prądu zostaną m.in. mieszkańcy ulic:

  • Andromedy
  • Jowisza
  • Księżycowej
  • Opłotek
  • Palisadowej
  • Wólczyńskiej

W tych lokalizacjach przerwy w dostawie energii zaplanowano od godz. 7:30 do 15:00. Przyczyną jest wymiana elementów sieci oraz prace techniczne.

Dlaczego wyłączają prąd?

Powód jest jeden – modernizacja i rozbudowa sieci energetycznej. To działania planowe, które mają poprawić bezpieczeństwo i stabilność dostaw w przyszłości.

Operator zastrzega jednak, że harmonogram może się zmienić. W komunikacie pojawia się ważna informacja – wyłączenia mogą zostać odwołane bez uprzedzenia.

Co to oznacza dla mieszkańców?

Dla wielu osób to realny problem. Brak prądu oznacza brak dostępu do podstawowych urządzeń – od lodówki po internet i pracę zdalną.

Jeśli mieszkasz w jednej z wymienionych lokalizacji, warto się przygotować. Naładować sprzęty, zaplanować dzień i sprawdzić, czy wyłączenie dotyczy twojego adresu.

