Zacznie się w środę rano. Tysiące mieszkańców bez prądu. Lista ulic jest dłuższa, niż się wydaje
W Warszawie zaplanowano kolejne wyłączenia energii elektrycznej. Tym razem skala może zaskoczyć wielu mieszkańców, bo prace obejmą kilka dzielnic i dużą liczbę adresów. Operator wydał oficjalny komunikat i wskazał konkretne godziny.
Wyłączenia prądu już od środy
Najbliższe przerwy w dostawie energii rozpoczną się w środę 29 kwietnia. W wielu miejscach prąd zniknie już rano i wróci dopiero po południu.
Przykładowo przy ul. Rosy (numery 41J–41N) wyłączenie zaplanowano od godz. 7:00 do 16:00. To aż 9 godzin bez energii. Powodem jest modernizacja sieci niskiego napięcia.
Podobna sytuacja dotyczy ul. Długiej 14, gdzie prądu nie będzie od godz. 9:00 do 15:00. Tam z kolei prowadzone są prace związane z rozbudową infrastruktury.
Czwartek przyniesie kolejne utrudnienia
Na tym jednak nie koniec. W czwartek 30 kwietnia wyłączenia obejmą kolejne rejony miasta.
Bez prądu zostaną m.in. mieszkańcy ulic:
- Andromedy
- Jowisza
- Księżycowej
- Opłotek
- Palisadowej
- Wólczyńskiej
W tych lokalizacjach przerwy w dostawie energii zaplanowano od godz. 7:30 do 15:00. Przyczyną jest wymiana elementów sieci oraz prace techniczne.
Dlaczego wyłączają prąd?
Powód jest jeden – modernizacja i rozbudowa sieci energetycznej. To działania planowe, które mają poprawić bezpieczeństwo i stabilność dostaw w przyszłości.
Operator zastrzega jednak, że harmonogram może się zmienić. W komunikacie pojawia się ważna informacja – wyłączenia mogą zostać odwołane bez uprzedzenia.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Dla wielu osób to realny problem. Brak prądu oznacza brak dostępu do podstawowych urządzeń – od lodówki po internet i pracę zdalną.
Jeśli mieszkasz w jednej z wymienionych lokalizacji, warto się przygotować. Naładować sprzęty, zaplanować dzień i sprawdzić, czy wyłączenie dotyczy twojego adresu.
