Zacznie się w środę rano w Biedronce. Sklep rozda vouchery i gratisy

Biedronka uruchamia jednodniową akcję, w której za większe zakupy możesz otrzymać realny zwrot części pieniędzy. W środę 18 lutego wystarczy zrobić zakupy za minimum 99 zł, aby otrzymać voucher o wartości 20 zł.

To oferta ograniczona czasowo i objęta konkretnymi zasadami.

Na czym polega promocja

Mechanizm jest prosty:

W środę 18.02 robisz jednorazowe zakupy za minimum 99 zł.
Za taką transakcję otrzymujesz voucher o wartości 20 zł.

Voucher można wykorzystać w piątek lub sobotę 20–21.02 przy kolejnych, jednorazowych zakupach za minimum 99 zł.

To oznacza, że promocja działa w dwóch etapach: najpierw spełniasz warunek w środę, a następnie odbierasz korzyść w weekend.

Jak aktywować voucher

Voucher należy dodać w aplikacji Biedronka. Sieć informuje, że wystarczy wpisać kod vouchera w zakładce „Vouchery”, aby mieć go zawsze przy sobie w telefonie.

Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Obowiązuje limit 1 voucher na transakcję.

Co to oznacza w praktyce

Jeśli i tak planujesz większe zakupy, możesz odzyskać 20 zł przy kolejnej wizycie w sklepie. Przy wydatku 99 zł to realne obniżenie kosztów o około 20 proc., pod warunkiem że ponownie spełnisz próg zakupowy w weekend.

Kluczowe jest jednak pilnowanie dat:

Zakupy kwalifikujące się do otrzymania vouchera tylko w środę 18.02.
Wykorzystanie vouchera tylko w piątek lub sobotę 20–21.02.

Przekroczenie tych terminów oznacza utratę możliwości skorzystania z rabatu.

Jednodniowa akcja w Biedronce pozwala zdobyć voucher 20 zł za zakupy od 99 zł wykonane 18 lutego. Bon można zrealizować 20–21 lutego przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł.

To promocja dla osób, które planują większe zakupy w dwóch turach. Warto sprawdzić szczegóły w aplikacji i pamiętać o ograniczeniu do jednej transakcji.

