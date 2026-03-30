Zacznie się we wtorek. Biedronka odpala gigantyczną promocję, klienci ruszą do sklepów
Biedronka przygotowała kolejną akcję, która może wywołać prawdziwe poruszenie wśród klientów. Już we wtorek rusza promocja, w której rabaty sięgają aż 70 procent. Takiej skali obniżek dawno nie było. Oferta ma jednak swoje zasady i obowiązuje tylko przez jeden dzień.
Nawet 70 procent taniej, ale pod jednym warunkiem
Aby skorzystać z promocji, trzeba kupić co najmniej trzy produkty objęte akcją. Wtedy na każdy z nich naliczany jest rabat w wysokości 70 procent.
To oznacza, że przy większych zakupach można naprawdę sporo zaoszczędzić.
Co trafiło do promocji
Oferta obejmuje szeroki wybór produktów, które przydadzą się w każdym domu. Wśród nich znajdują się:
odzież
obuwie
akcesoria odzieżowe
tekstylia do domu
To dobra okazja, aby uzupełnić garderobę lub kupić rzeczy do mieszkania w znacznie niższych cenach.
Nie wszystko jest objęte rabatem
Jak zwykle w takich akcjach, niektóre produkty zostały wyłączone z promocji. Dotyczy to wybranych marek oraz części asortymentu, dlatego przed zakupem warto dokładnie sprawdzić oznaczenia na półkach.
Dodatkowo konieczne jest posiadanie karty Moja Biedronka lub aplikacji, aby aktywować rabat.
Krótki czas, duże zainteresowanie
Promocja obowiązuje tylko we wtorek, 31 marca. To oznacza, że wielu klientów może pojawić się w sklepach już od rana, aby upolować najlepsze okazje.
Przy tego typu akcjach produkty często szybko znikają z półek, szczególnie w większych miastach.
To jedna z tych promocji, które realnie pozwalają zaoszczędzić spore kwoty. Warunek zakupu kilku produktów sprawia, że klienci częściej decydują się na większe zakupy.
Dla wielu osób będzie to idealny moment, by przygotować się na wiosnę i święta bez nadwyrężania budżetu.
