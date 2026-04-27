Zacznie się we wtorek. Tysiące mieszkańców bez prądu. Sprawdź, czy to twoja ulica

27 kwietnia 2026 20:26 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Już we wtorek, 28 kwietnia, w kilku częściach Warszawy i okolic ruszają planowane wyłączenia prądu. Przerwy w dostawach energii potrwają wiele godzin i obejmą konkretne ulice oraz numery budynków. Powód? Prace modernizacyjne i rozbudowa sieci.

Fot. Warszawa w Pigułce/Grafika generowana automatycznie (Gemini)

Gdzie zabraknie prądu?

Na liście znalazły się m.in. adresy na Pradze i w okolicznych miejscowościach. Wyłączenia obejmą między innymi:

  • ul. Małej Żabki 1 i 3
  • ul. Mochtyńska 22, 54–54F, 56–56C
  • ul. Mozaikowa 171B–171C

Dodatkowo w kolejnych dniach przerwy pojawią się także na:

  • ul. Rosy 41J–41N
  • ul. Długa 14

Konkretne godziny wyłączeń

Prace rozpoczną się we wtorek rano. W większości lokalizacji prądu nie będzie od około 8:00, a dostawy wrócą dopiero po południu, nawet około 18:00.

W środę, 29 kwietnia, kolejne adresy zostaną objęte wyłączeniami już od 7:00 lub 9:00. W niektórych miejscach przerwy potrwają aż do 16:00.

Dlaczego wyłączają prąd?

Operator sieci prowadzi prace związane z modernizacją infrastruktury. Chodzi m.in. o wymianę rozdzielnic, złączy kablowych oraz rozbudowę sieci niskiego napięcia.

To działania zaplanowane wcześniej, które mają poprawić stabilność dostaw energii w przyszłości. Dla mieszkańców oznacza to jednak kilkugodzinne utrudnienia.

Co to oznacza dla mieszkańców?

Brak prądu to nie tylko brak światła. To także niedziałające windy, ograniczony dostęp do internetu i problemy z pracą zdalną.

Warto wcześniej się przygotować. Naładować urządzenia, zaplanować dzień i zabezpieczyć sprzęty wymagające stałego zasilania.

Dobra wiadomość jest taka, że wyłączenia są planowane. Zła – że mogą zostać odwołane lub zmienione bez uprzedzenia.

