Zacznie się we wtorek. Tysiące mieszkańców bez prądu. Sprawdź, czy to twoja ulica
Już we wtorek, 28 kwietnia, w kilku częściach Warszawy i okolic ruszają planowane wyłączenia prądu. Przerwy w dostawach energii potrwają wiele godzin i obejmą konkretne ulice oraz numery budynków. Powód? Prace modernizacyjne i rozbudowa sieci.
Gdzie zabraknie prądu?
Na liście znalazły się m.in. adresy na Pradze i w okolicznych miejscowościach. Wyłączenia obejmą między innymi:
- ul. Małej Żabki 1 i 3
- ul. Mochtyńska 22, 54–54F, 56–56C
- ul. Mozaikowa 171B–171C
Dodatkowo w kolejnych dniach przerwy pojawią się także na:
- ul. Rosy 41J–41N
- ul. Długa 14
Konkretne godziny wyłączeń
Prace rozpoczną się we wtorek rano. W większości lokalizacji prądu nie będzie od około 8:00, a dostawy wrócą dopiero po południu, nawet około 18:00.
W środę, 29 kwietnia, kolejne adresy zostaną objęte wyłączeniami już od 7:00 lub 9:00. W niektórych miejscach przerwy potrwają aż do 16:00.
Dlaczego wyłączają prąd?
Operator sieci prowadzi prace związane z modernizacją infrastruktury. Chodzi m.in. o wymianę rozdzielnic, złączy kablowych oraz rozbudowę sieci niskiego napięcia.
To działania zaplanowane wcześniej, które mają poprawić stabilność dostaw energii w przyszłości. Dla mieszkańców oznacza to jednak kilkugodzinne utrudnienia.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Brak prądu to nie tylko brak światła. To także niedziałające windy, ograniczony dostęp do internetu i problemy z pracą zdalną.
Warto wcześniej się przygotować. Naładować urządzenia, zaplanować dzień i zabezpieczyć sprzęty wymagające stałego zasilania.
Dobra wiadomość jest taka, że wyłączenia są planowane. Zła – że mogą zostać odwołane lub zmienione bez uprzedzenia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.