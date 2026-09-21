Zacznie się we wtorek. Wyłączą wodę w Warszawie i na Mazowszu. Utrudnienia nawet przez 9 godzin
Mieszkańcy Warszawy, Piastowa i gminy Wiskitki powinni przygotować zapas wody. We wtorek, 22 września, rozpoczną się zaplanowane prace na sieci wodociągowej. W części budynków woda zostanie całkowicie odcięta, a w innych może pojawić się znaczny spadek ciśnienia. Najdłuższe utrudnienia zapowiedziano od godziny 8.00 do 17.00.
Nie jest to jedna rozległa awaria obejmująca całe województwo. Poszczególne wyłączenia wynikają z wcześniej zaplanowanych prac prowadzonych przez operatorów sieci. Mieszkańcy wskazanych ulic powinni jednak wcześniej napełnić butelki i naczynia, ponieważ w niektórych miejscach przerwa potrwa kilka godzin.
Piastów bez wody przez pięć godzin
We wtorek, 22 września, w godzinach 10.00–15.00 przerwa w dostawie wody obejmie część Piastowa.
Według harmonogramu MPWiK wyłączenie dotyczy następujących adresów:
- al. Józefa Piłsudskiego 1, 1A, 2, 2A, 6A i 7,
- ul. Bohaterów Wolności 21, 23, 24 i 26,
- ul. Józefa Wybickiego 2,
- ul. Tadeusza Kościuszki 1, 2, 3, 3A, 4, 6, 8, 8A, 9, 10, 10A, 11A i 11B.
Mieszkańcy tych budynków powinni przygotować zapas wystarczający co najmniej do godziny 15.00. Po wznowieniu dostaw woda może być chwilowo mętna wskutek zmiany kierunku przepływu w sieci.
Dwa wyłączenia na Białołęce
Pierwsze wtorkowe utrudnienia na Białołęce rozpoczną się o godzinie 10.00. Przerwa przy ulicy Jana Husa ma potrwać do godziny 11.00.
Wody zabraknie pod adresami:
- Jana Husa 1, 3, 3A, 5, 5A, 7, 7A, 7B, 9 i 11.
Kolejne wyłączenie nastąpi wieczorem. Od godziny 18.00 do 20.00 dostawy zostaną wstrzymane przy ulicy Dziatwy 4 i 6.
Mokotów: pięć godzin bez dostaw
Na Mokotowie prace zaplanowano przy ulicy Konstancińskiej. Woda zostanie wyłączona od godziny 15.00 do 20.00.
Przerwa obejmie budynki:
- Konstancińska 3, 3A, 3B, 5, 5A, 5B, 7, 7A, 7B i 9.
To oznacza, że utrudnienia przypadną na porę powrotów z pracy i przygotowywania posiłków. Warto napełnić wcześniej kilka butelek oraz odłożyć uruchamianie pralki i zmywarki.
Praga-Północ: prace od samego rana
Na Pradze-Północ przerwy rozpoczną się już o godzinie 8.00.
Do godziny 13.00 wody może nie być pod adresami:
- Jagiellońska 15,
- Józefa Sierakowskiego 6,
- Stefana Okrzei 18, 21, 22, 24, 26, 27 i 29,
- Wrzesińska 2, 4, 6, 10 i 12.
Drugie wyłączenie potrwa od godziny 8.00 do 12.00 i obejmie:
- Blaszana 1 i 2,
- Panieńska 3A, 5 i 7.
Targówek: wyłączenie do późnego wieczora
Mieszkańcy części Targówka muszą przygotować się na brak wody w godzinach 18.00–23.00.
Wyłączenie obejmie:
- Gościeradowską 1, 1A i 4,
- św. Wincentego 38 i 40.
Dostawy mają zostać przywrócone dopiero przed północą. To jedna z najdłuższych wtorkowych przerw zapowiedzianych w Warszawie.
Duże wyłączenie na Ursynowie
Na Ursynowie przerwa potrwa od godziny 11.00 do 15.00. Lista obejmuje kilkadziesiąt adresów:
- Litworowa 2, 6 i 10,
- Magury 2, 6, 8, 12 i 14,
- Olczyska 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 20 i 22,
- Ornak 2, 4, 6, 12, 16, 18 i 22,
- Pięciu Stawów 2, 8, 12, 14 i 16,
- Pyszniańska 2, 6, 10, 14 i 20,
- Roztoki 2, 8, 10, 12 i 18,
- Rysy 53, 55, 59 i 63,
- Taneczna 33, 33C, 35, 35A, 37, 37A, 37B, 37C, 39A, 41, 43 i 45.
Pełny i aktualizowany wykaz warszawskich oraz podwarszawskich wyłączeń publikuje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie.
Wiskitki: możliwe utrudnienia przez dziewięć godzin
Najdłuższe utrudnienia zapowiedziano w gminie Wiskitki. We wtorek od godziny 8.00 do 17.00 wyłączony zostanie zestaw pompowy w związku z budową Stacji Uzdatniania Wody w Łubnie oraz koniecznością przeniesienia i ponownego uruchomienia urządzeń.
W południowo-zachodniej części gminy może wystąpić obniżone ciśnienie wody, a lokalnie możliwe są także problemy z jej dostępnością. Samorząd przeprosił mieszkańców za niedogodności i poprosił o wyrozumiałość. Szczegóły opublikował Urząd Miasta i Gminy Wiskitki.
To nie koniec. Kolejne prace w następnych dniach
Harmonogram pokazuje, że wtorek rozpoczyna serię kolejnych wyłączeń. W środę, 23 września, utrudnienia zaplanowano między innymi w Pruszkowie oraz na warszawskim Ursynowie. W czwartek prace mają być prowadzone na Białołęce, a w piątek na Pradze-Południe.
Terminy mogą się zmienić, zwłaszcza jeżeli podczas robót pojawią się nieprzewidziane problemy techniczne. Dlatego mieszkańcy powinni sprawdzić komunikaty operatora również bezpośrednio przed planowanym wyłączeniem.
Ile wody przygotować?
Na czas kilkugodzinnej przerwy warto zabezpieczyć wodę przede wszystkim do picia, przygotowania jedzenia i podstawowych czynności higienicznych. Dobrze również:
- napełnić czajnik, butelki i większe naczynia,
- przygotować osobny zapas dla dzieci i zwierząt,
- nie uruchamiać pralki ani zmywarki tuż przed wyłączeniem,
- uprzedzić starszych sąsiadów, którzy mogli nie zobaczyć komunikatu,
- po przywróceniu dostaw przez chwilę przepłukać instalację zimną wodą.
Podane godziny oznaczają planowany czas prowadzenia prac. Woda może wrócić wcześniej, ale w przypadku komplikacji przerwa może się również przedłużyć.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.