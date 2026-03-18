Zaczyna się niebezpieczny sezon! Zagrożenie szczególnie dotyczy lasów i parków
Mogłoby się wydawać, że rekordowo niskie temperatury minionej zimy zdziesiątkują populację kleszczy. Dane służb sanitarnych są jednak nieubłagane: te niezwykle odporne pasożyty nie tylko przetrwały mrozy, ale wraz z pierwszymi promieniami wiosennego słońca rozpoczęły masowe żerowanie. Eksperci ostrzegają – zagrożenie czeka na nas nie tylko w gęstym lesie, ale i w przydomowym ogródku
Termiczny budzik: Kiedy kleszcze budzą się do życia?
Powszechne przekonanie, że sroga zima opóźnia sezon na kleszcze, rzadko znajduje potwierdzenie w faktach. Według Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, o aktywności tych pajęczaków decyduje mikroklimat panujący bezpośrednio przy powierzchni gruntu.
Pasożyty zaczynają poszukiwanie żywicieli, gdy temperatura podłoża osiąga zaledwie 5–7 stopni Celsjusza. Zazwyczaj przypada to na przełom marca i kwietnia, jednak wystarczy kilka cieplejszych dni po fali mrozów, by kleszcze wyszły z ukrycia. Ich sezon trwa nieprzerwanie aż do drastycznych spadków temperatur w październiku lub listopadzie.
Jak kleszcze przeżyły mrozy? Kleszcze zimują w stadium nimfy lub dorosłego osobnika, ukrywając się głęboko w ściółce leśnej, glebie lub pod warstwą opadłych liści. Kluczowa dla ich przetrwania nie jest temperatura powietrza, lecz wilgotność podłoża i osłona przed wysychaniem. Stabilny mikroklimat pod śniegiem i liśćmi pozwala im przetrwać nawet ujemne temperatury bez większych strat w populacji.
Statystyki, które budzą niepokój
Skalę problemu najlepiej obrazują dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego zawarte w raporcie „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce”. Statystyki za rok 2024 są alarmujące:
Borelioza: Liczba zgłoszonych przypadków zbliżyła się do poziomu 30 tysięcy.
Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM): Odnotowano ponad 800 zachorowań.
Warto zauważyć, że kleszcze przestały być domeną „dzikiej natury”. Coraz częściej kolonizują przestrzenie miejskie: parki, ogródki działkowe, obrzeża alejek spacerowych oraz przydomowe trawniki. Szczególnie niebezpieczne są miejsca styku różnych ekosystemów – granice lasu i łąki czy pobocza gęsto zarośniętych ścieżek.
Najgroźniejsze choroby odkleszczowe w Polsce
Ukąszenie kleszcza to nie tylko dyskomfort, ale ryzyko wprowadzenia do organizmu groźnych patogenów.
Borelioza (krętkowica kleszczowa):
Wywoływana przez bakterie Borrelia burgdorferi.
Objawy: Charakterystyczny rumień wędrujący (pojawia się u większości, ale nie u wszystkich zakażonych), bóle stawów, objawy grypopodobne.
Leczenie: Skuteczna antybiotykoterapia przy wczesnym rozpoznaniu. Nieleczona prowadzi do powikłań kardiologicznych i neurologicznych.
Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM):
Infekcja wirusowa atakująca ośrodkowy układ nerwowy.
Objawy: Dwufazowy przebieg – od bólów mięśni po objawy neurologiczne (zapalenie opon mózgowych).
Leczenie: Wyłącznie objawowe (brak leku przyczynowego).
Strategia obrony: Jak zminimalizować ryzyko?
Zamiast rezygnować z aktywności na świeżym powietrzu, warto wdrożyć zasady bezpiecznego spaceru:
Odpowiedni ubiór: Długie nogawki i rękawy. Wybieraj jasne kolory – na nich znacznie łatwiej dostrzec ciemnego, wędrującego po materiale kleszcza, zanim zdąży dotrzeć do skóry.
Repelenty: Stosuj sprawdzone środki odstraszające (zawierające DEET, ikarydynę lub IR3535).
Przegląd ciała: Po powrocie do domu dokładnie obejrzyj miejsca o cienkiej i wilgotnej skórze: pachy, pachwiny, zgięcia kolan, okolice pępka oraz skórę głowy (zwłaszcza u dzieci).
Higiena: Zdjęcie ubrań i ich wypranie zaraz po spacerze pomaga pozbyć się „pasażerów na gapę”.
Procedura po ukąszeniu: Co robić, gdy znajdziesz kleszcza?
Jeśli zauważysz wpitego pasożyta, liczy się czas. Im krócej kleszcz żeruje, tym mniejsze ryzyko transmisji bakterii boreliozy (ryzyko znacznie wzrasta po 24–48 godzinach).
Usuwanie: Użyj pęsety lub specjalnych przyrządów (pętelek, lassa). Chwyć kleszcza jak najbliżej skóry.
Ruch: Wyciągaj zdecydowanym, jednostajnym ruchem wzdłuż osi wbicia. Nie wykręcaj, nie smaruj tłuszczem ani alkoholem – to może spowodować wymioty kleszcza i przyspieszyć zakażenie.
Dezynfekcja: Rankę przemyj środkiem odkażającym.
Obserwacja: Przez kolejne kilka tygodni monitoruj miejsce ukąszenia oraz ogólne samopoczucie. Jeśli pojawi się rumień lub gorączka – niezwłocznie udaj się do lekarza.
Kleszcze to jedne z najbardziej adaptacyjnych pasożytów w naszym klimacie. Pamiętajmy, że każda zielona przestrzeń – nawet nasz własny ogród – wymaga czujności. Odpowiednia profilaktyka i szybka reakcja to jedyna skuteczna ochrona przed poważnymi skutkami chorób odkleszczowych.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.