Zadłużenie Polski rośnie w szybkim tempie! W jeden miesiąc przybyły miliardy

Skokowy przyrost zobowiązań w krótkim czasie

Statystyki dostarczone przez resort finansów pokazują dużą dynamikę wzrostu zadłużenia kraju. W ciągu zaledwie jednego miesiąca państwowy długu powiększył się o kwotę przekraczającą 38 miliardów złotych. Tak gwałtowny skok nominalnej wartości zobowiązań odzwierciedla zwiększone potrzeby pożyczkowe budżetu oraz koszty bieżącej obsługi wcześniejszego zadłużenia na rynkach finansowych.

Oficjalny bilans Skarbu Państwa

Łączna suma zadłużenia Skarbu Państwa osiągnęła nowy, rekordowy pułap. Ministerstwo Finansów regularnie monitoruje strukturę długu, dzieląc go na zobowiązania krajowe oraz zagraniczne. Z napływających danych wynika, że za lwią część miesięcznego przyrostu odpowiada emisja skarbowych papierów wartościowych na rynku wewnętrznym, choć wahania kursów walut miały również przełożenie na ostateczną wycenę długu nominowanego w walutach obcych.

Przeliczenie długu na jednego mieszkańca

Rosnące wskaźniki makroekonomiczne przekładają się bezpośrednio na statystyczne obciążenie przypadające na poszczególnych obywateli. Eksperci zajmujący się analizą finansów publicznych zwracają uwagę, że po podzieleniu ogólnej kwoty zadłużenia przez liczbę ludności Polski, statystyczny dług na jednego mieszkańca kraju systematycznie rośnie, co w dłuższej perspektywie może rodzić konieczność rewizji założeń polityki fiskalnej państwa.