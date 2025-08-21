Zaginęła siostra zakonna! Może znajdować się w poważnym niebezpieczeństwie
W Kutnie zaginęła siostra Dorota Janiszewska ze Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek Świętego Pawła od Krzyża. Ostatni raz widziana była 19 sierpnia około godziny 11:00, kiedy odebrała telefon od osoby podającej się za funkcjonariusza policji. Po tej rozmowie, wyraźnie zdenerwowana, opuściła dom zakonny i od tamtej chwili nie ma z nią żadnego kontaktu.
Niepokojące okoliczności zaginięcia
Według informacji zgromadzenia, siostra Dorota opuściła miejsce zamieszkania w pośpiechu, twierdząc, że musi pilnie wyjechać. Od tego momentu rodzina i współsiostry straciły z nią łączność. Istnieją obawy, że mogła paść ofiarą oszustwa metodą „na policjanta”, która w ostatnich latach stała się jednym z najczęstszych sposobów wyłudzania pieniędzy i manipulowania ofiarami.
Intensywne poszukiwania
Policja prowadzi szeroko zakrojone działania poszukiwawcze, a zgromadzenie apeluje do wszystkich, którzy mogli widzieć siostrę Dorotę lub wiedzą, gdzie może się znajdować, o pilny kontakt z policją. Nawet drobne informacje mogą okazać się kluczowe dla jej odnalezienia.
Ryzykowna misja i działalność społeczna
Siostra Dorota od wielu lat pełniła posługę nie tylko w edukacji, ale także wspierała kobiety uwikłane w prostytucję, w tym ofiary handlu ludźmi. Jej działalność, pełna odwagi i poświęcenia, polegała na docieraniu do osób zmagających się z przemocą i wyzyskiem. Z tego powodu nie można wykluczyć, że jej zaginięcie może mieć związek z prowadzoną przez nią misją.
Apel do społeczeństwa
Siostry Pasjonistki, współpracujące z policją, podkreślają, że wykluczają dobrowolne odejście siostry Doroty. Zwracają się z gorącą prośbą do mediów, opinii publicznej i wszystkich ludzi dobrej woli o nagłośnienie sprawy i przekazywanie wszelkich informacji, które mogą pomóc w odnalezieniu zaginionej zakonnicy.
Każdy, kto posiada informacje o miejscu pobytu siostry Doroty Janiszewskiej, proszony jest o niezwłoczny kontakt z policją pod numerem 112 lub 997.
