„Zagrożenie bezpieczeństwa”. Alarm po serii groźnych zdarzeń na kolei
2 marca 2026 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wystosował pilne wezwanie do wszystkich przewoźników pasażerskich w Polsce. Powód jest poważny. W ostatnich dniach doszło do serii niebezpiecznych zdarzeń podczas wsiadania i wysiadania pasażerów. W grę wchodziło realne zagrożenie życia i zdrowia podróżnych, w tym małych dzieci.
Prezes UTK zażądał natychmiastowych, nadzwyczajnych działań szkoleniowych i instruktażowych skierowanych do personelu obsługującego pociągi. Chodzi przede wszystkim o kierowników pociągów, konduktorów oraz maszynistów.
Zwołano także pilne posiedzenie Zespołu zadaniowego ds. monitorowania poziomu bezpieczeństwa sektora kolejowego w Polsce. Spotkanie odbędzie się 3 marca i będzie poświęcone wyłącznie bezpieczeństwu pasażerów.
Seria niebezpiecznych zdarzeń
Bezpośrednim impulsem do reakcji było zdarzenie z 26 lutego 2026 roku na przystanku Pietrzykowice Żywieckie. Z pociągu Kolei Śląskich wysiadała pasażerka z czworgiem małych dzieci. Troje z nich poruszało się samodzielnie, jedno znajdowało się w wózku.
Kobieta oraz troje dzieci opuścili pociąg. W tym momencie rozpoczęto procedurę zamykania drzwi. Wózek z około dwumiesięcznym niemowlęciem pozostał jednak w środku. Pociąg był gotowy do odjazdu.
„To sytuacja niedopuszczalna, godząca w fundamentalne wartości transportu publicznego, takie jak ochrona życia i zdrowia podróżnych, bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego oraz zaufanie społeczne do kolei. Pozostawienie niemowlęcia w jadącym pociągu stanowiło bezpośrednie zagrożenie dla jego bezpieczeństwa” – ocenił dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.
To nie był odosobniony przypadek. W krótkim czasie doszło do kilku poważnych zdarzeń:
Na stacji Pabianice 69-letnia kobieta wpadła najprawdopodobniej między peron a wagon. Jej ciało odnaleziono dopiero po kilku godzinach, po przejeździe kolejnych składów.
Na przystanku Wola Bierwiecka podróżny został ciężko ranny. Najpierw pomagał kobiecie z wózkiem dziecięcym wysiąść z pociągu, następnie próbował ponownie wsiąść. Jego ręka została przytrzaśnięta przez drzwi. Mężczyzna wpadł między krawędź peronową a pociąg Kolei Mazowieckich.
Na stacji Dęblin podczas wymiany podróżnych dwoje dzieci w wieku 7 i 11 lat pozostało na peronie. Rodzice nie zdążyli wysiąść z pociągu PKP Intercity. Mimo użycia hamulca bezpieczeństwa skład nie został zatrzymany w obrębie stacji.
Potrzebne zdecydowane działania
Prezes UTK wskazuje, że powtarzające się zdarzenia związane z wymianą pasażerów wymagają natychmiastowej reakcji całego sektora. Oczekuje, że działania szkoleniowe nie będą formalnością, lecz realnym wzmocnieniem procedur bezpieczeństwa.
Wśród kluczowych zagadnień, które mają zostać objęte pilnymi działaniami, znalazły się:
Bezwzględny obowiązek bezpośredniego nadzoru nad wsiadaniem i wysiadaniem z poziomu peronu, zwłaszcza w przypadku osób z dziećmi, pasażerów z wózkami oraz osób o ograniczonej mobilności.
Jednoznaczne potwierdzanie zakończenia wymiany pasażerów przed podaniem sygnału do odjazdu.
Procedury reagowania w sytuacjach utrudnionego lub wydłużonego wysiadania, w tym możliwość przedłużenia postoju niezależnie od rozkładu jazdy.
Jasne zasady komunikacji między kierownikiem pociągu a maszynistą w sytuacjach niestandardowych.
Natychmiastowe reagowanie na sygnały od pasażerów wskazujące na nieukończony proces wysiadania.
Przypomnienie, że realizacja rozkładu jazdy nie może mieć pierwszeństwa przed bezpieczeństwem podróżnych.
Identyfikację potencjalnie niebezpiecznych sytuacji na peronie i w strefie drzwi.
Przewoźnicy mają 14 dni na przekazanie do UTK informacji o podjętych działaniach.
Pilne posiedzenie zespołu ds. bezpieczeństwa
3 marca odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Zespołu zadaniowego ds. monitorowania poziomu bezpieczeństwa sektora kolejowego. Spotkanie będzie dotyczyć ograniczenia liczby zdarzeń z osobami związanych z ruchem pojazdu kolejowego, klasyfikowanych jako kategorie B35 oraz C65.
Do udziału zaproszono przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, zarządcy infrastruktury PKP PLK oraz 12 największych przewoźników pasażerskich w kraju.
Co to oznacza dla pasażerów
Dla podróżnych oznacza to możliwe zmiany w organizacji postoju pociągów oraz większą czujność personelu podczas wsiadania i wysiadania. W praktyce postoje mogą być wydłużane, jeśli sytuacja na peronie będzie tego wymagała.
Bezpieczeństwo ma mieć bezwzględny priorytet nad punktualnością.
Pasażerowie powinni również zgłaszać obsłudze każdą sytuację, która może stwarzać zagrożenie, szczególnie gdy dotyczy dzieci, osób starszych lub osób z ograniczoną mobilnością.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.