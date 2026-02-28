„Zagrożenie bezpieczeństwa”. Polska przedłuża kontrole. Znamy datę
To nie koniec tymczasowych kontroli na granicy polsko-niemieckiej. Jak poinformowała Karolina Gałecka, w związku z aktualną sytuacją migracyjną i zagrożeniami bezpieczeństwa Polska przedłużyła obowiązywanie kontroli granicznych do 4 kwietnia 2026 roku.
Równocześnie Niemcy zdecydowały się utrzymać swoje kontrole aż do września.
Decyzja w odpowiedzi na sytuację migracyjną
Przedłużenie kontroli ma związek z napiętą sytuacją migracyjną oraz oceną ryzyka dla bezpieczeństwa. Służby graniczne pozostają w pełnej gotowości, a działania są koordynowane z partnerami po obu stronach granicy.
Straż Graniczna nadal prowadzi wzmożone kontrole w wybranych punktach, sprawdzając pojazdy i osoby przekraczające granicę.
Inwestycje w bezpieczeństwo
Rząd zapowiada dalsze wzmacnianie systemu ochrony granic. W ramach programu SAFE przeznaczono dodatkowe 3,2 miliarda złotych na nowoczesne systemy nadzoru, antydronowe zabezpieczenia oraz doposażenie służb.
Celem jest zwiększenie skuteczności ochrony i szybsze reagowanie na potencjalne zagrożenia.
Co to oznacza dla podróżnych
Osoby planujące podróż między Polską a Niemcami powinny liczyć się z możliwością kontroli dokumentów oraz wydłużonym czasem przejazdu. Choć granica wciąż funkcjonuje w ramach strefy Schengen, czasowe przywrócenie kontroli oznacza dodatkowe procedury.
Służby apelują o posiadanie przy sobie dokumentów tożsamości i zachowanie cierpliwości w przypadku kolejek.
Kontrole tymczasowe, ale bez daty końcowej?
Choć formalnie decyzja obowiązuje do początku kwietnia, utrzymujące się napięcia migracyjne sprawiają, że nie można wykluczyć dalszego przedłużenia. Władze podkreślają, że bezpieczeństwo pozostaje priorytetem.
Granica z Niemcami pozostaje przejezdna, ale pod ścisłym nadzorem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.