Zagrożenie na drogach w całym kraju. IMGW bije na alarm
Poranek i noc w wielu regionach kraju mogą być wyjątkowo trudne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed gęstą mgłą, marznącymi opadami oraz oblodzeniem. Warunki mogą gwałtownie pogorszyć bezpieczeństwo na drogach, chodnikach i przystankach. Ostrzeżenia obowiązują do wtorku, 28 stycznia, do godziny 09:00.
⚠️ OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW
🟡 Gęsta mgła – widzialność poniżej 200 m, miejscami marznąca
🟠 Opady marznące – marznący deszcz i mżawka, gołoledź
🟡 Oblodzenie – ślisko na drogach i chodnikach
⏰ Do 28.01, godz. 09:00
👉 https://t.co/16QmSAFVB6 pic.twitter.com/SDCvKvNn3L
— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 27, 2026
Co się dzieje w Polsce
Synoptycy IMGW informują o kumulacji kilku groźnych zjawisk pogodowych. W wielu miejscach występuje gęsta mgła, która ogranicza widoczność do mniej niż 200 metrów. Lokalnie mgła może być marznąca, co dodatkowo zwiększa ryzyko wypadków. Do tego dochodzą opady marznące w postaci mżawki lub słabego deszczu, które prowadzą do powstawania gołoledzi.
Najtrudniejsze warunki prognozowane są nocą i we wczesnych godzinach porannych. Nawierzchnie dróg i chodników mogą być bardzo śliskie, nawet tam, gdzie nie widać lodu gołym okiem.
Gdzie obowiązują ostrzeżenia
Alerty IMGW obejmują znaczną część kraju. Na mapach ostrzeżeń dominują obszary oznaczone kolorem żółtym, co oznacza realne zagrożenie dla zdrowia i mienia. W niektórych regionach, zwłaszcza na wschodzie, warunki mogą być szczególnie niebezpieczne ze względu na utrzymujące się niskie temperatury i marznące opady.
IMGW apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności zarówno do kierowców, jak i pieszych.
Dlaczego sytuacja jest groźna
Połączenie mgły i gołoledzi to jeden z najbardziej niebezpiecznych scenariuszy zimowych. Ograniczona widoczność utrudnia reakcję, a cienka warstwa lodu sprawia, że droga hamowania znacznie się wydłuża. Nawet niewielka prędkość może prowadzić do kolizji, a zwykły spacer po chodniku grozi bolesnym upadkiem.
Służby drogowe mogą nie nadążać z usuwaniem skutków marznących opadów, zwłaszcza jeśli pojawiają się one punktowo i nagle.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli planujesz poranny wyjazd do pracy, szkoły lub na wizytę, musisz liczyć się z utrudnieniami. Warto wyjść z domu wcześniej, jechać wolniej niż zwykle i zachować większy odstęp od innych pojazdów. Piesi powinni wybierać stabilne obuwie i unikać pośpiechu.
Jeżeli nie musisz wychodzić z domu we wczesnych godzinach porannych, rozważ przełożenie podróży. Kilkadziesiąt minut może zrobić ogromną różnicę dla bezpieczeństwa.
Podsumowanie i apel
IMGW nie bez powodu wydał ostrzeżenia. Warunki pogodowe w najbliższych godzinach mogą być wyjątkowo zdradliwe. Mgła, marznące opady i oblodzenie to realne zagrożenie, które już wielokrotnie prowadziło do poważnych wypadków.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.