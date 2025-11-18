Zagrożenie w Polsce. Komitet bezpieczeństwa w trybie pilnym
Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że w związku z wydarzeniami na polskiej kolei na dziś został pilnie zwołany rządowy komitet bezpieczeństwa. W posiedzeniu biorą udział premier, przedstawiciele służb specjalnych, wojska oraz najważniejsi ministrowie odpowiedzialni za bezpieczeństwo państwa.
To kolejny oficjalny komunikat potwierdzający, że ostatnie akty sabotażu na infrastrukturze kolejowej są traktowane przez państwo jako zagrożenie o najwyższym priorytecie.
„Sytuacja wymaga natychmiastowej reakcji”
Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie z Radiem ZET podkreślił, że zwołanie komitetu to konsekwencja „tego, co wydarzyło się na kolei” — serii incydentów, które mogły doprowadzić do poważnej katastrofy.
W ostatni weekend doszło między innymi do:
– wysadzenia fragmentu torów w okolicach miejscowości Mika,
– uszkodzenia trakcji elektrycznej,
– założenia metalowej obejmy, mogącej doprowadzić do wykolejenia pociągu,
– zatrzymania składu z 475 pasażerami pod Puławami z powodu wybicia szyb od uszkodzonej linii.
Służby mówią wprost o skoordynowanych działaniach, które mają cechy dywersji.
Rząd analizuje działania służb i możliwe zagrożenia
Na dzisiejszym posiedzeniu analizowane są scenariusze bezpieczeństwa, a także stan zabezpieczeń infrastruktury krytycznej. W spotkaniu uczestniczą:
– premier RP,
– minister obrony narodowej,
– minister spraw wewnętrznych i administracji,
– przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
– szefowie policji i służb specjalnych,
– reprezentanci prezydenta.
Źródła rządowe podkreślają, że decyzje mogą obejmować zarówno zwiększenie nadzoru nad siecią kolejową, jak i dodatkowe środki ochrony na innych obszarach infrastruktury krytycznej.
MON: „Bezpieczeństwo obywateli jest najważniejsze”
Ministerstwo Obrony Narodowej w oficjalnym komunikacie napisało, że państwo traktuje te zdarzenia jako zagrożenie, które wymaga pełnej mobilizacji i współpracy wszystkich instytucji.
Rząd podkreśla, że służby analizują każdy szczegół zdarzeń z ostatnich dni, a kolejne komunikaty będą przekazywane opinii publicznej po zakończeniu dzisiejszego posiedzenia.
Co dalej?
Wszystko wskazuje na to, że rząd szykuje się do ogłoszenia dodatkowych działań prewencyjnych. W tle są również prowadzone przez Prokuraturę Krajową śledztwa dotyczące aktów dywersji o charakterze terrorystycznym, które — jak podkreśla prokuratura — mogły zostać wykonane „na rzecz obcego wywiadu”.
