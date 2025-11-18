Zagrożenie w Polsce. Komitet bezpieczeństwa w trybie pilnym

Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że w związku z wydarzeniami na polskiej kolei na dziś został pilnie zwołany rządowy komitet bezpieczeństwa. W posiedzeniu biorą udział premier, przedstawiciele służb specjalnych, wojska oraz najważniejsi ministrowie odpowiedzialni za bezpieczeństwo państwa.

Fot. Warszawa w Pigułce

To kolejny oficjalny komunikat potwierdzający, że ostatnie akty sabotażu na infrastrukturze kolejowej są traktowane przez państwo jako zagrożenie o najwyższym priorytecie.

„Sytuacja wymaga natychmiastowej reakcji”

Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie z Radiem ZET podkreślił, że zwołanie komitetu to konsekwencja „tego, co wydarzyło się na kolei” — serii incydentów, które mogły doprowadzić do poważnej katastrofy.

W ostatni weekend doszło między innymi do:

– wysadzenia fragmentu torów w okolicach miejscowości Mika,
– uszkodzenia trakcji elektrycznej,
– założenia metalowej obejmy, mogącej doprowadzić do wykolejenia pociągu,
– zatrzymania składu z 475 pasażerami pod Puławami z powodu wybicia szyb od uszkodzonej linii.

Służby mówią wprost o skoordynowanych działaniach, które mają cechy dywersji.

Rząd analizuje działania służb i możliwe zagrożenia

Na dzisiejszym posiedzeniu analizowane są scenariusze bezpieczeństwa, a także stan zabezpieczeń infrastruktury krytycznej. W spotkaniu uczestniczą:

– premier RP,
– minister obrony narodowej,
– minister spraw wewnętrznych i administracji,
– przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
– szefowie policji i służb specjalnych,
– reprezentanci prezydenta.

Źródła rządowe podkreślają, że decyzje mogą obejmować zarówno zwiększenie nadzoru nad siecią kolejową, jak i dodatkowe środki ochrony na innych obszarach infrastruktury krytycznej.

MON: „Bezpieczeństwo obywateli jest najważniejsze”

Ministerstwo Obrony Narodowej w oficjalnym komunikacie napisało, że państwo traktuje te zdarzenia jako zagrożenie, które wymaga pełnej mobilizacji i współpracy wszystkich instytucji.

Rząd podkreśla, że służby analizują każdy szczegół zdarzeń z ostatnich dni, a kolejne komunikaty będą przekazywane opinii publicznej po zakończeniu dzisiejszego posiedzenia.

Co dalej?

Wszystko wskazuje na to, że rząd szykuje się do ogłoszenia dodatkowych działań prewencyjnych. W tle są również prowadzone przez Prokuraturę Krajową śledztwa dotyczące aktów dywersji o charakterze terrorystycznym, które — jak podkreśla prokuratura — mogły zostać wykonane „na rzecz obcego wywiadu”.

