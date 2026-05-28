Zakaz koszenia trawy w weekend? Można dostać nawet 5 tys. zł, wystarczy jeden telefon sąsiada
Koszenie trawy w weekend może skończyć się mandatem. Sąsiedzi coraz częściej zgłaszają hałas
Kosiarka uruchomiona o 6 rano w sobotę albo głośne koszenie trawnika w niedzielne popołudnie może skończyć się interwencją straży miejskiej lub policji. Choć w Polsce nie obowiązuje oficjalny zakaz koszenia trawy w weekendy, przepisy dotyczące hałasu i zakłócania spokoju mogą oznaczać realne konsekwencje finansowe. Wystarczy jeden telefon od zirytowanego sąsiada, by spokojne porządki wokół domu zamieniły się w kosztowny problem.
Wraz z nadejściem sezonu ogrodowego wraca temat, który regularnie wywołuje konflikty między mieszkańcami osiedli, właścicielami domów jednorodzinnych i działkowcami. Dla jednych koszenie w weekend to jedyny wolny czas na prace wokół domu. Dla innych – uciążliwy hałas zakłócający odpoczynek.
Od której godziny można kosić trawę?
W polskim prawie nie istnieje przepis, który wskazywałby konkretną godzinę rozpoczęcia koszenia trawy. Nie ma też ustawy zakazującej koszenia w soboty, niedziele czy święta. Problem zaczyna się jednak wtedy, gdy hałas narusza ciszę nocną albo zakłóca spokój innych mieszkańców.
Cisza nocna obowiązuje zazwyczaj między 22:00 a 6:00. To właśnie w tych godzinach uruchomienie głośnej kosiarki może zostać potraktowane jako wykroczenie związane z zakłócaniem spokoju i porządku publicznego.
Kosiarki spalinowe generują hałas nawet na poziomie 90-100 decybeli. To porównywalny poziom do motocykla bez tłumika albo młota pneumatycznego. W praktyce oznacza to, że uruchomienie sprzętu o świcie może szybko wywołać reakcję sąsiadów.
Najbezpieczniejszym rozwiązaniem pozostaje koszenie trawy w godzinach dziennych, najlepiej między 8:00 a 20:00. Takie godziny są społecznie akceptowane i najrzadziej prowadzą do konfliktów.
Mandat za koszenie trawy? Tak, ale nie za samo koszenie
Wbrew popularnym wpisom w internecie nie istnieje specjalny mandat za koszenie trawy. Policja lub straż miejska mogą jednak ukarać osobę, która swoim zachowaniem zakłóca spokój, ciszę lub odpoczynek innych mieszkańców.
Podstawą jest art. 51 §1 Kodeksu wykroczeń. Przepis mówi o zakłócaniu spokoju, porządku publicznego i spoczynku nocnego.
Mandat może wynieść do 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu, grzywna może sięgnąć nawet 5 tys. zł. Takie sytuacje należą jednak do rzadszych przypadków i zwykle dotyczą uporczywego hałasowania mimo wcześniejszych interwencji.
W praktyce służby najczęściej reagują wtedy, gdy koszenie odbywa się bardzo wcześnie rano, późnym wieczorem albo trwa wyjątkowo długo i regularnie powoduje konflikty sąsiedzkie.
Czy można kosić trawę w niedzielę i święta?
To pytanie wraca co roku wraz z pierwszym ciepłym weekendem. Odpowiedź jest prosta: w Polsce nie ma ogólnokrajowego zakazu koszenia trawy w niedziele i święta.
Nie oznacza to jednak pełnej dowolności. Niedziela dla wielu osób pozostaje dniem odpoczynku i rodzinnego spokoju. Uruchomienie głośnej kosiarki w niedzielny poranek może szybko doprowadzić do napięć między sąsiadami.
W dużych miastach problem jest szczególnie widoczny na osiedlach domów jednorodzinnych oraz w zabudowie szeregowej, gdzie działki znajdują się bardzo blisko siebie.
W Warszawie, Krakowie, Wrocławiu czy Poznaniu coraz częściej dochodzi do zgłoszeń dotyczących weekendowego hałasu związanego z pracami ogrodowymi. Straż miejska przyznaje, że w sezonie wiosenno-letnim liczba interwencji związanych z zakłócaniem spokoju wyraźnie rośnie.
Wspólnota mieszkaniowa może wprowadzić ograniczenia
Choć przepisy państwowe nie zakazują koszenia trawy w konkretnych dniach, dodatkowe zasady mogą pojawić się w regulaminach wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni.
Niektóre osiedla wprowadzają zalecenia dotyczące godzin wykonywania głośnych prac ogrodowych czy remontowych. Takie regulaminy nie są jednak źródłem prawa powszechnie obowiązującego.
Oznacza to, że wspólnota nie może samodzielnie tworzyć „mandatów” za koszenie trawy. Może jednak reagować na uporczywe naruszanie regulaminu lub zgłaszać sprawę odpowiednim służbom.
Podobne zasady obowiązują na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Regulaminy ROD często ograniczają wykonywanie hałaśliwych prac w niedziele i święta. W skrajnych przypadkach uporczywe łamanie zasad może prowadzić do konfliktu z zarządem ogrodu.
Kosiarka spalinowa może zostać czasowo zakazana
Mało kto zdaje sobie sprawę, że w określonych sytuacjach lokalne władze mogą ograniczyć używanie urządzeń emitujących spaliny i hałas.
Dotyczy to przede wszystkim okresów upałów oraz pogorszenia jakości powietrza. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska monitoruje poziom zanieczyszczeń, a samorządy mogą wprowadzać czasowe ograniczenia wynikające z programów ochrony powietrza.
Takie sytuacje zdarzają się głównie w dużych miastach. Ograniczenia zwykle obejmują konkretne obszary i obowiązują przez określony czas.
Największe ryzyko dotyczy starszych kosiarek spalinowych emitujących duże ilości hałasu oraz spalin. Coraz więcej osób decyduje się dlatego na modele elektryczne lub akumulatorowe, które są znacznie cichsze.
Warszawa i duże miasta mają coraz większy problem z hałasem
Temat koszenia trawy coraz częściej pojawia się również w dyskusjach o jakości życia w miastach. W Warszawie problem dotyczy nie tylko prywatnych ogródków, ale także prac wykonywanych przez firmy utrzymujące tereny zielone.
Mieszkańcy skarżą się na poranne koszenie przy blokach, hałas dmuchaw do liści i urządzeń spalinowych używanych przez ekipy porządkowe.
W dzielnicach z gęstą zabudową, takich jak Ursynów, Mokotów czy Białołęka, dźwięk kosiarki potrafi odbijać się między budynkami i być słyszalny przez wiele godzin.
Coraz częściej pojawiają się też apele o ograniczanie koszenia trawników ze względów ekologicznych. Chodzi między innymi o ochronę owadów zapylających oraz zatrzymywanie wilgoci podczas upałów.
Sąsiedzki konflikt może być większym problemem niż mandat
Choć internet pełen jest ostrzeżeń o wysokich karach za koszenie trawy, w praktyce najczęściej kończy się na sąsiedzkich sporach i interwencjach straży miejskiej.
Wielu ekspertów podkreśla, że najważniejszy pozostaje zdrowy rozsądek. Koszenie w sobotę po południu zwykle nikogo nie dziwi. Inaczej wygląda sytuacja, gdy ktoś regularnie uruchamia głośną kosiarkę o świcie albo późnym wieczorem.
Czasami wystarczy zwykła rozmowa z sąsiadem, aby uniknąć niepotrzebnego konfliktu. Tym bardziej że relacje między mieszkańcami potrafią popsuć się na lata znacznie szybciej niż odrasta trawnik.
Co to oznacza dla Ciebie? Lepiej sprawdź godziny przed uruchomieniem kosiarki
1. Nie koś trawy w czasie ciszy nocnej. Największe ryzyko interwencji pojawia się między 22:00 a 6:00.
2. Unikaj bardzo wczesnego koszenia w weekend. Nawet jeśli przepisy tego nie zakazują, może to prowadzić do konfliktów z sąsiadami.
3. Sprawdź regulamin wspólnoty lub ROD. Na części osiedli i działek obowiązują dodatkowe zasady dotyczące hałasu.
4. Rozważ cichszą kosiarkę elektryczną. Nowoczesne urządzenia generują znacznie mniej hałasu niż modele spalinowe.
5. Pamiętaj o możliwych karach. Za zakłócanie spokoju mandat może wynieść do 500 zł, a grzywna orzeczona przez sąd nawet 5 tys. zł.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.