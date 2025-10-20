Zakaz wynajmu hulajnóg elektrycznych! Koniec popularnej usługi od 2026 roku.
Praga zakazuje wynajmu hulajnóg elektrycznych. Decyzja radnych wejdzie w życie od 2026 roku. Radni stolicy Czech podjęli decyzję, która mocno wpłynie na codzienne życie mieszkańców i turystów.
Od stycznia 2026 roku w Pradze nie będzie już można wynajmować hulajnóg elektrycznych. Zakaz obejmie wszystkie dzielnice i zakończy działalność systemów wynajmu na czas nieokreślony.
Dlaczego podjęto taką decyzję
Władze miasta tłumaczą, że głównym powodem wprowadzenia zakazu są liczne problemy z parkowaniem hulajnóg oraz bezpieczeństwo pieszych. Jednoślady często były pozostawiane na chodnikach, blokowały przejścia i stanowiły realne zagrożenie dla mieszkańców. Skargi płynęły zarówno od samych praskich obywateli, jak i od turystów odwiedzających miasto.
Co to oznacza dla mieszkańców i turystów
Po wejściu zakazu w życie operatorzy hulajnóg zostaną zmuszeni do wycofania się z praskiego rynku. Oznacza to, że popularna forma szybkiego przemieszczania się po mieście zniknie, a użytkownicy będą musieli przerzucić się na komunikację miejską, rowery czy prywatne hulajnogi, które nadal pozostaną legalne, o ile nie będą porzucane w przestrzeni publicznej.
Jakie mogą być skutki dla miasta
Decyzja zmieni sposób poruszania się po Pradze. Choć wielu mieszkańców przyjęło zakaz z ulgą, licząc na większy porządek i bezpieczeństwo na chodnikach, inni wskazują, że może to ograniczyć mobilność w centrum i utrudnić turystom szybkie zwiedzanie. Miasto stawia jednak na bezpieczeństwo i lepszą organizację przestrzeni publicznej, kosztem popularnej dotąd usługi.
Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.