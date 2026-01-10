Zakręciłeś grzejnik? I tak zapłacisz. Nowe zasady od 2027 roku
Od 1 stycznia 2027 roku zmienią się zasady rozliczania ogrzewania w budynkach wielorodzinnych. Lokatorzy będą objęci obowiązkową minimalną opłatą za ciepło, nawet przy zakręconych grzejnikach, a nowe przepisy mają ograniczyć nadużycia i wyrównać koszty między mieszkańcami.
Koniec zakręcania grzejników. Od 2027 roku obowiązkowa minimalna opłata za ogrzewanie
Od 1 stycznia 2027 roku w budynkach wielorodzinnych zaczną obowiązywać nowe zasady rozliczania kosztów ogrzewania. Lokatorzy nie będą mogli całkowicie uniknąć opłat za ciepło, nawet jeśli zakręcą grzejniki. Wprowadzony zostanie obowiązek minimalnej opłaty za ogrzewanie oraz powszechne stosowanie zdalnych liczników ciepła. Celem zmian jest ograniczenie nadużyć i bardziej sprawiedliwy podział kosztów między mieszkańców.
Czym jest „pasożytnictwo cieplne”
Problem, który od lat dotyka spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, określany jest mianem pasożytnictwa cieplnego. Polega on na tym, że część lokatorów nie ogrzewa swoich mieszkań, korzystając z ciepła przenikającego z sąsiednich lokali. W efekcie inni mieszkańcy zużywają więcej energii, a rachunki za ogrzewanie rosną.
Nowe przepisy mają temu przeciwdziałać, wprowadzając mechanizmy, które uniemożliwią całkowite „odcinanie się” od kosztów ogrzewania.
Minimalna opłata za ogrzewanie – co się zmieni
Zgodnie z nowymi zasadami każdy lokal w budynku wielorodzinnym będzie objęty minimalną opłatą za ogrzewanie. Ma ona wynosić co najmniej 15 proc. kosztów zmiennych związanych z dostarczaniem ciepła. Oznacza to, że nawet przy zakręconych grzejnikach lokator poniesie część kosztów utrzymania temperatury w budynku.
Obowiązek ten będzie wprowadzany stopniowo. Część wspólnot już stosuje nowe zasady, natomiast pozostałe mają czas na dostosowanie systemów rozliczeń do końca 2026 roku.
Zdalne liczniki ciepła od 2027 roku
Drugim filarem zmian będzie obowiązkowy montaż liczników zdalnych. Urządzenia te umożliwiają dokładniejsze i bardziej przejrzyste rozliczanie zużycia ciepła bez konieczności wizyt inkasentów. Dzięki nim zarządcy będą mogli lepiej kontrolować rzeczywiste zużycie energii w budynku.
Wymiana liczników oznacza jednak dodatkowe koszty, które w praktyce poniosą mieszkańcy – bezpośrednio lub w ramach opłat eksploatacyjnych.
Czy grożą kary za zakręcone grzejniki
W przestrzeni publicznej pojawiają się informacje o rzekomych karach, nawet do 500 zł, za zakręcone grzejniki. Eksperci podkreślają jednak, że są one mylące. Spółdzielnie i wspólnoty nie nakładają mandatów ani kar finansowych za niską temperaturę w mieszkaniu.
Chodzi wyłącznie o sposób rozliczania kosztów ogrzewania. Rachunek za ciepło składa się z części stałej oraz zmiennej. Nawet osoby, które nie ogrzewają lokalu, ponoszą uśrednione koszty utrzymania minimalnej temperatury wymaganej przepisami.
Minimalna temperatura w mieszkaniu
Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi temperatura powinna wynosić co najmniej 20 stopni Celsjusza. Dotyczy to m.in. pokoi i kuchni. Z tego powodu całkowite wyłączenie ogrzewania nie zwalnia z kosztów, ponieważ wpływa na komfort i bezpieczeństwo całego budynku.
Kto może zapłacić więcej
Eksperci zwracają uwagę, że wprowadzenie minimalnych opłat może szczególnie dotknąć osoby starsze oraz właścicieli mieszkań, którzy rzadko z nich korzystają. Dodatkowym problemem jest położenie lokalu w budynku. Mieszkania narożne tracą ciepło znacznie szybciej niż te położone w środku, które korzystają z tzw. ciepła sąsiedzkiego.
Zdaniem specjalistów system rozliczeń powinien uwzględniać te różnice, aby nowe zasady były rzeczywiście sprawiedliwe.
Co mogą zrobić mieszkańcy w razie sporu
W przypadku wątpliwości dotyczących rachunków za ogrzewanie lokator ma prawo zwrócić się do zarządcy budynku o wyjaśnienia. W praktyce sprawy często konsultowane są z firmami rozliczeniowymi. Ostatecznie możliwe jest również dochodzenie swoich racji na drodze sądowej.
Podsumowanie
Od 2027 roku ogrzewanie w blokach będzie rozliczane według nowych zasad. Minimalna opłata i zdalne liczniki mają ukrócić nadużycia i wyrównać koszty między mieszkańcami. Choć zmiany mają poprawić sprawiedliwość systemu, dla części lokatorów mogą oznaczać wyższe rachunki i dodatkowe obciążenia.
