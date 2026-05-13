Zakupy za grosze? Klienci ruszyli do Rossmanna po gadżety po 99 groszy
Prawdziwe oblężenie w Rossmannach. Klienci masowo wykupują wielkanocne dekoracje po symbolicznych cenach, a zdjęcia paragonów i pełnych koszyków błyskawicznie rozchodzą się po internecie. Niektóre produkty kosztują już tylko 99 groszy.
Na zdjęciach udostępnianych w sieci widać ogromne ilości ozdób wielkanocnych – od zajączków i wianków po kolorowe dekoracje na stół. Wiele osób przyznaje, że za kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych udało im się kupić całe komplety ozdób.
Paragony robią furorę w sieci
Największe emocje wywołały zdjęcia paragonów z przecen. Widać na nich wielokrotne pozycje oznaczone ceną 0,99 zł. Klienci wykupywali dekoracje całymi seriami, korzystając z końcowej wyprzedaży sezonowej.
Łączna kwota zakupów za sporą liczbę produktów wyniosła niewiele ponad 20 zł. Dla wielu osób to sygnał, że Rossmann mocno przecenił świąteczny asortyment, aby wyczyścić magazyny po Wielkanocy.
Zajączki, wianki i pastelowe ozdoby znikają z półek
Największym zainteresowaniem cieszą się pluszowe zające, kolorowe wianki i pastelowe dekoracje stołowe. W sieci pojawiają się zdjęcia całych stołów zasypanych ozdobami kupionymi podczas promocji.
Klienci przyznają, że część dekoracji odkłada już na przyszłoroczne święta. Inni wykorzystują przeceny do tworzenia własnych stroików i dekoracji do domu.
Trzeba się spieszyć
Promocje nie obowiązują jednak wszędzie w takim samym zakresie. Wiele zależy od konkretnego sklepu i dostępności produktów. W części Rossmannów półki są już praktycznie puste.
Największe okazje pojawiają się zwykle tuż po zakończeniu sezonu świątecznego. Wtedy ceny potrafią spaść nawet o kilkadziesiąt procent, a pojedyncze dekoracje kosztują mniej niż złotówkę.
Klienci polują na kolejne przeceny
Internet pełen jest relacji osób, które odwiedzają kilka sklepów dziennie w poszukiwaniu ostatnich sztuk przecenionych dekoracji. Dla wielu klientów to już prawdziwe „łowy promocyjne”.
Wszystko wskazuje na to, że najtańsze wielkanocne ozdoby szybko znikną ze sklepów. Ci, którzy chcą jeszcze skorzystać z wyprzedaży, raczej nie powinni zwlekać.
