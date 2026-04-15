Zakupy za grosze od czwartku. Biedronka odpala promocje, które mogą wyczyścić półki
Już od czwartku wielu z nas może zmienić swoje plany zakupowe. Wystarczy jedno spojrzenie na nowe promocje, żeby zrozumieć, dlaczego w sklepach w Warszawie może zrobić się tłoczno już od rana.
Biedronka startuje z akcją od 16 do 18 kwietnia i tym razem nie chodzi o drobne obniżki. To jedna z tych ofert, przy których klienci potrafią wykupić całe palety produktów w kilka godzin.
6+6 gratis na mleko. Oferta, która zawsze znika pierwsza
Największą uwagę przyciąga promocja na mleko UHT 3,2%. Sieć oferuje akcję 6+6 gratis, co oznacza, że przy zakupie 12 opakowań płacimy tylko za połowę.
W praktyce to jedna z najmocniejszych promocji na produkty codzienne. W Warszawie takie akcje zwykle kończą się tym, że już w południe półki są puste.
Limit wynosi 12 sztuk na kartę Moja Biedronka, więc jeśli planujemy większe zakupy, trzeba się spieszyć.
Schab za 7,99 zł. Takiej ceny dawno nie było
Kolejny hit to mięso. Schab wieprzowy bez kości został przeceniony aż o 52%.
Nowa cena to 7,99 zł za kilogram, podczas gdy wcześniej kosztował 16,95 zł.
To poziom cenowy, który w Warszawie praktycznie nie występuje poza największymi promocjami. Limit to 5 kg na kartę, co jasno pokazuje, że sklep spodziewa się dużego zainteresowania.
Maliny i winogrona taniej nawet o 40%
Dla tych, którzy szukają czegoś lżejszego, pojawiają się mocne promocje na owoce.
Maliny 200 g kosztują teraz 9,49 zł zamiast 15,99 zł, co oznacza 40% taniej.
Z kolei winogrona jasne bezpestkowe można kupić za 12,99 zł za kg z aplikacją, czyli aż 35% taniej.
To typowe produkty, które znikają bardzo szybko, zwłaszcza w dużych miastach jak Warszawa.
Voucher 20 zł. Warunek? Jedne zakupy
Biedronka dorzuca też coś dla tych, którzy planują większe wydatki.
W czwartek można otrzymać voucher 20 zł, jeśli zrobimy zakupy za minimum 99 zł.
Co ważne, voucher wykorzystamy w sobotę 18 kwietnia, również przy zakupach za min. 99 zł.
To mechanizm, który często powoduje, że klienci wracają do sklepu drugi raz w tym samym tygodniu.
Dlaczego te promocje są tak mocne?
Patrząc na skalę obniżek, widzimy wyraźnie jedną rzecz. Sieci handlowe walczą o klienta coraz bardziej agresywnie.
Produkty pierwszej potrzeby, takie jak mleko czy mięso, są wykorzystywane jako „magnes”, który ma przyciągnąć klientów do sklepu.
W Warszawie widzimy to szczególnie wyraźnie. Promocje zaczynają działać niemal natychmiast po otwarciu sklepów.
Co to oznacza dla Ciebie w Warszawie?
Jeśli planujemy zakupy, warto podejść do tego strategicznie.
Najważniejsze zasady:
– idziemy do sklepu rano, najlepiej zaraz po otwarciu
– korzystamy z aplikacji Moja Biedronka, bo bez niej część promocji nie działa
– planujemy zakupy tak, żeby wykorzystać voucher 20 zł
– zwracamy uwagę na limity
Najprostszy scenariusz: robimy zakupy za 99 zł w czwartek, odbieramy voucher i wracamy w sobotę, żeby zapłacić mniej.
Jedno jest pewne. Te promocje nie będą czekać. W Warszawie podobne akcje często kończą się już w pierwszym dniu.
I właśnie dlatego, jeśli chcemy skorzystać, nie warto odkładać tego na później.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.