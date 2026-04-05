Załamanie pogody po świętach. Silny wiatr, przymrozki i nagłe ochłodzenie uderzą w Warszawę i Mazowsze

5 kwietnia 2026 19:56 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Na chwilę było jak wiosną, ale to już koniec spokojnej aury. Synoptycy ostrzegają: drugi dzień świąt i kolejne dni tygodnia przyniosą wyraźne pogorszenie pogody w Mazowszu i dużej części kraju. W grę wchodzi nie tylko deszcz, ale też silny wiatr i spadki temperatury.

Fot. Warszawa w Pigułce

Silny wiatr uderzy już w poniedziałek

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dla Mazowsza oraz wielu regionów Polski. Największym problemem będzie wiatr.

Podmuchy mogą osiągać nawet 70–85 km/h, a średnia prędkość wyniesie do 45 km/h. Wiatr powieje z północnego zachodu i może powodować realne utrudnienia.

Ostrzeżenie obowiązuje w poniedziałek od godziny 8:00 do 21:00. Na razie ma pierwszy stopień, ale sytuacja jest dynamiczna i możliwe są zmiany.

Drugi dzień świąt pod znakiem deszczu i chłodu

Noc z niedzieli na poniedziałek przyniesie opady. Lokalnie może pojawić się deszcz ze śniegiem, a nawet krupa śnieżna. Synoptycy nie wykluczają także burz.

Rano temperatura spadnie do 2–5°C. W dzień maksymalnie około 11°C. Do tego silny wiatr, który odczuwalnie jeszcze obniży temperaturę.

Kolejne dni bez większej poprawy

Wtorek nadal pochmurny i miejscami deszczowy. Temperatury utrzymają się na poziomie 7–11°C. Wiatr wciąż będzie odczuwalny, w porywach do 70 km/h.

Środa przyniesie lekkie uspokojenie, ale w nocy możliwy spadek temperatury nawet do 0°C. W dzień maksymalnie 10°C.

Wracają przymrozki. Nocami będzie niebezpiecznie

Od środy do piątku pojawią się przymrozki. Temperatura w nocy może spaść do -2°C.

Czwartek i piątek to ponownie mieszanka chmur, przejaśnień i przelotnych opadów. Lokalnie znów możliwy deszcz ze śniegiem.

Zmiana pogody będzie odczuwalna. Po ciepłych dniach przyjdzie chłód, wiatr i nocne przymrozki.

To ważna informacja szczególnie dla:

  • kierowców – silny wiatr i opady mogą pogorszyć warunki na drogach
  • działkowców i rolników – przymrozki mogą uszkodzić rośliny
  • osób planujących powrót ze świąt – pogoda może utrudnić podróż

Najbliższy tydzień zapowiada się niespokojnie. Lepiej przygotować się wcześniej, niż dać się zaskoczyć nagłemu załamaniu pogody.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl