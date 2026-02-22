Zamach terrorystyczny we Lwowie. Nie żyje policjantka, dziesiątki rannych po serii wybuchów
W nocy we Lwowie doszło do wstrząsającego aktu terroru, który kosztował życie młodej funkcjonariuszki i doprowadził do raniącej dziesiątki osób masakry. Sprawcy wykorzystali fałszywe zgłoszenie o włamaniu, by zwabić służby w pułapkę przy ul. Daniliszyna 20. Gdy na miejscu pojawili się policjanci, nastąpiły dwie potężne eksplozje. Władze Ukrainy potwierdziły już zatrzymanie podejrzanej kobiety i otwarcie śledztwa w sprawie ataku o poważnych konsekwencjach.
Atak został precyzyjnie zaplanowany jako uderzenie w służby ratunkowe. Pierwszy wybuch nastąpił tuż po przyjeździe patrolu, a kolejna eksplozja rozerwała okolicę, gdy na pomoc ruszyły kolejne załogi. Bilans ofiar jest tragiczny: zginęła 23-letnia policjantka, a co najmniej 25 osób odniosło obrażenia. Mer Lwowa oraz prezydent Wołodymyr Zełenski na bieżąco monitorują sytuację, podczas gdy na miejscu zbrodni od wielu godzin pracują prokuratorzy i grupy śledcze zabezpieczające dowody.
Pułapka przy ul. Daniliszyna: Sekwencja tragicznych zdarzeń
Analiza zdarzeń wskazuje na wyjątkowe okrucieństwo napastników, którzy jako cel obrali osoby niosące pomoc.
Fałszywy alarm: Na numer alarmowy 102 wpłynęła informacja o rzekomym włamaniu do sklepu.
Pierwsza eksplozja: Ładunek wybuchł dokładnie w momencie przybycia pierwszego patrolu policji.
Drugi wybuch: Gdy na miejsce dotarła druga załoga, nastąpiła kolejna detonacja, która powiększyła liczbę ofiar.
Zniszczenia: W wyniku zamachu całkowitemu uszkodzeniu uległ radiowóz oraz zaparkowany w pobliżu pojazd cywilny.
Szybkie zatrzymanie i śledztwo prokuratury
Ukraińskie służby podjęły natychmiastowe działania, które doprowadziły do ujęcia osoby podejrzewanej o przeprowadzenie zamachu.
- Podejrzana w rękach policji:** Minister spraw wewnętrznych Ihor Kłymenko poinformował o ujęciu kobiety podejrzewanej o udział w akcie terrorystycznym.
- Priorytetowe śledztwo:** Do wyjaśnienia sprawy skierowano wszystkie dostępne zasoby państwowe, a prezydent Zełenski zapowiedział surowe konsekwencje dla sprawców.
- Ustalanie liczby rannych:** Prokuratura Regionalna we Lwowie zaznacza, że 25 osób to dane wstępne, a pełna liczba poszkodowanych jest wciąż weryfikowana.
- Kondolencje głowy państwa:** Prezydent Ukrainy złożył oficjalne wyrazy współczucia rodzinie zmarłej 23-latki.
