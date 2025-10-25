Zamontowałeś to w domu? Fiskus może zażądać zwrotu nawet 17 tys. zł
Tysiące Polaków, którzy w ostatnich latach odliczyli od podatku wydatki na klimatyzatory z funkcją grzania lub pompy ciepła, właśnie dostają wezwania z urzędów skarbowych. Krajowa Administracja Skarbowa zaczęła masowo wzywać podatników do zwrotu pieniędzy z tytułu ulgi termomodernizacyjnej. W grę wchodzą kwoty sięgające 16 960 zł, a w niektórych przypadkach nawet więcej.
Fiskus zmienia zdanie i cofa korzystne interpretacje
Jeszcze kilka lat temu fiskus pozwalał odliczać zakup i montaż klimatyzatorów z funkcją grzania w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Urzędy potwierdzały to w indywidualnych interpretacjach, które wielu Polaków traktowało jak gwarancję bezpieczeństwa podatkowego.
Teraz jednak Szef Krajowej Administracji Skarbowej uznał, że wcześniejsze interpretacje były błędne — i zaczął je cofać z urzędu.
W efekcie osoby, które w dobrej wierze skorzystały z ulgi, otrzymują wezwania do zapłaty. Dla małżeństw, które rozliczały się wspólnie, oznacza to często konieczność oddania nawet ponad 30 tys. zł.
Co się zmieniło od 2025 roku
Od 1 stycznia 2025 roku weszło w życie rozporządzenie doprecyzowujące przepisy o uldze termomodernizacyjnej. Nowe zasady jasno określają, że odliczenie przysługuje tylko w przypadku pomp ciepła służących do ogrzewania budynku lub podgrzewania wody użytkowej.
Klimatyzatory z funkcją grzania — czyli popularne urządzenia typu powietrze–powietrze — zostały z katalogu wydatków całkowicie wyłączone. Tym samym fiskus uznał, że wcześniejsze odliczenia były bezzasadne.
Co ważne, nowe przepisy nie obowiązują wstecz. Jednak urzędnicy twierdzą, że korekta interpretacji może dotyczyć także poprzednich lat, jeśli uznają, że podatnik nie spełniał warunków ulgi.
Ulgę rozliczyłeś po 2021 roku? Możesz mieć problem
Szczególnie narażone są osoby, które odliczyły klimatyzatory lub pompy ciepła w latach 2021–2024.
Fiskus analizuje dokumenty i sprawdza, czy urządzenia faktycznie pełniły funkcję grzewczą budynku, czy jedynie chłodzącą z dodatkową funkcją grzania. W wielu przypadkach uznaje, że podatnicy „nadinterpretowali” przepisy.
Urzędnicy przypominają, że:
- jeśli interpretacja indywidualna została doręczona przed skorzystaniem z ulgi – podatnik jest chroniony,
- jeśli została wydana po odliczeniu – fiskus może żądać zwrotu bez odsetek, ale bez możliwości utrzymania korzyści podatkowej.
Ulga termomodernizacyjna w praktyce
Ulga termomodernizacyjna od 2019 roku pozwalała właścicielom domów jednorodzinnych odliczyć nawet 53 tys. zł wydatków na poprawę efektywności energetycznej. Małżonkowie mogli więc wspólnie rozliczyć 106 tys. zł.
Wielu Polaków wykorzystało to na zakup nowoczesnych pomp ciepła, fotowoltaiki czy wymianę pieców. Jednak w przypadku klimatyzatorów z funkcją grzania interpretacje były niejednoznaczne — i właśnie to dziś wykorzystuje fiskus.
Co można zrobić
Eksperci radzą, by nie ignorować wezwań z urzędu. Brak reakcji może skutkować egzekucją i odsetkami. Warto jednak złożyć odwołanie i powołać się na wydane wcześniej pozytywne interpretacje, jeśli takie się posiada.
Podatnicy, którzy otrzymali decyzje negatywne, mogą skierować sprawę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Choć postępowania trwają długo, w niektórych przypadkach sądy stają po stronie obywateli, uznając, że zmiana interpretacji z mocą wsteczną narusza zasadę zaufania do państwa.
Polacy czują się oszukani
Wielu właścicieli domów nie kryje oburzenia. Zainwestowali w ekologiczne rozwiązania zachęcani przez rządowe kampanie i ulgi, a dziś są karani za to, że posłuchali zaleceń państwa.
Jak komentują prawnicy – „to klasyczny przykład, jak obywatel, który chciał działać zgodnie z prawem, zostaje postawiony w roli winnego”.
Co to oznacza dla przyszłych inwestorów
Nowe przepisy pokazują, że fiskus dokładnie analizuje każdą ulgę podatkową. Osoby planujące montaż pompy ciepła powinny upewnić się, że wybrane urządzenie znajduje się w aktualnym katalogu produktów kwalifikowanych.
W przeciwnym razie mogą spotkać się z tą samą sytuacją – ulgą dziś przyznaną, jutro cofniętą.
Fiskus zaostrza kontrolę nad ulgami podatkowymi i nie ma zamiaru odpuszczać.
Jeśli odliczyłeś zakup klimatyzatora lub pompy ciepła z funkcją grzania w poprzednich latach, przygotuj się na ewentualne wezwanie z urzędu.
Dla wielu rodzin to oznacza konieczność zwrotu nawet 17 tys. zł – mimo że działali zgodnie z ówczesnymi przepisami.
To kolejny przykład, że w polskim systemie podatkowym nic nie jest dane raz na zawsze.
