Zanieczyszczenie na jeziorze Wigry i Czarnej Hańczy! Nieznana substancja w rzece i jeziorze
Zanieczyszczenie zostało zauważone w czwartek rano na odcinku rzeki Czarnej Hańczy przepływającej przez Suwałki oraz na tafli jeziora Wigry w miejscowościach Stary Folwark i Wigry. Substancja tworzy na powierzchni wody tłuste plamy o zapachu produktów ropopochodnych.
Działania straży pożarnej
Na miejscu zdarzenia pracuje kilka zastępów straży pożarnej, w tym grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Strażacy rozstawili na rzece Czarnej Hańczy zapory sorpcyjne, których zadaniem jest powstrzymanie dalszego przemieszczania się substancji z prądem rzeki w stronę Wigierskiego Parku Narodowego.
Pobór próbek i ustalanie przyczyn
Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska pobrali próbki wody do badań laboratoryjnych. Wyniki mają pozwolić na identyfikację składu chemicznego substancji. Równolegle prowadzone są działania mające na celu ustalenie źródła wycieku. Służby sprawdzają wyloty kolektorów deszczowych oraz pobliskie zakłady produkcyjne.
Wigierski Park Narodowy został powiadomiony o sytuacji. Pracownicy parku monitorują linię brzegową jeziora Wigry w celu oceny wpływu zanieczyszczenia na ekosystem. Według wstępnych informacji, substancja nie spowodowała do tej pory śnięcia ryb ani śmierci ptactwa wodnego.
Zalecenia dla mieszkańców i turystów
Służby apelują do mieszkańców oraz turystów o powstrzymanie się od kąpieli w jeziorze Wigry oraz od korzystania z rzeki Czarnej Hańczy na odcinku objętym działaniami ratowniczymi. Ograniczenia obowiązują do czasu uzyskania wyników badań i usunięcia zanieczyszczenia z powierzchni wody.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.