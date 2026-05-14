Zanieczyszczenie na jeziorze Wigry i Czarnej Hańczy! Nieznana substancja w rzece i jeziorze

Zanieczyszczenie zostało zauważone w czwartek rano na odcinku rzeki Czarnej Hańczy przepływającej przez Suwałki oraz na tafli jeziora Wigry w miejscowościach Stary Folwark i Wigry. Substancja tworzy na powierzchni wody tłuste plamy o zapachu produktów ropopochodnych.

Działania straży pożarnej

Na miejscu zdarzenia pracuje kilka zastępów straży pożarnej, w tym grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Strażacy rozstawili na rzece Czarnej Hańczy zapory sorpcyjne, których zadaniem jest powstrzymanie dalszego przemieszczania się substancji z prądem rzeki w stronę Wigierskiego Parku Narodowego.

Pobór próbek i ustalanie przyczyn

Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska pobrali próbki wody do badań laboratoryjnych. Wyniki mają pozwolić na identyfikację składu chemicznego substancji. Równolegle prowadzone są działania mające na celu ustalenie źródła wycieku. Służby sprawdzają wyloty kolektorów deszczowych oraz pobliskie zakłady produkcyjne.

Wigierski Park Narodowy został powiadomiony o sytuacji. Pracownicy parku monitorują linię brzegową jeziora Wigry w celu oceny wpływu zanieczyszczenia na ekosystem. Według wstępnych informacji, substancja nie spowodowała do tej pory śnięcia ryb ani śmierci ptactwa wodnego.

Zalecenia dla mieszkańców i turystów

Służby apelują do mieszkańców oraz turystów o powstrzymanie się od kąpieli w jeziorze Wigry oraz od korzystania z rzeki Czarnej Hańczy na odcinku objętym działaniami ratowniczymi. Ograniczenia obowiązują do czasu uzyskania wyników badań i usunięcia zanieczyszczenia z powierzchni wody.