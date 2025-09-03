Zapad–2025. Rosja gromadzi wojsko. Szpitale we Francji w trybie gotowości
Rosja i Białoruś szykują wielkie manewry Zapad–2025 z udziałem nawet 30 tys. żołnierzy przy granicy z Polską. Francja nakazuje szpitalom przygotować plany awaryjne na wypadek wojny, a Niemcy wprowadzają stan podwyższonej gotowości.
Rosja gromadzi wojsko przy granicy z Polską. Francja przygotowuje się na wojnę
Napięcie wokół manewrów Zapad–2025 rośnie. Rosja i Białoruś planują największe od lat ćwiczenia wojskowe, w których według litewskiego wywiadu weźmie udział nawet 30 tysięcy żołnierzy. W odpowiedzi Francja nakazała szpitalom przygotowanie planów awaryjnych na wypadek wojny, a Niemcy ogłosiły stan podwyższonej gotowości.
Francuskie szpitale w trybie kryzysowym
Z ujawnionych przez tygodnik „Le Canard Enchaîné” dokumentów wynika, że francuskie Ministerstwo Zdrowia poleciło wszystkim placówkom medycznym przygotować się do przyjęcia setek tysięcy rannych – zarówno żołnierzy, jak i cywilów – nie tylko z Francji, ale też z państw sojuszniczych.
Do marca 2026 roku szpitale mają posiadać gotowe plany awaryjne oraz przeszkolony personel w zakresie medycyny pola walki. Priorytetem ma być leczenie urazów psychicznych i rehabilitacja. Część punktów medycznych ma powstać przy portach i lotniskach, aby usprawnić transport rannych.
Minister zdrowia Catherine Vautrin tłumaczy, że nie chodzi o panikę, lecz o standardowe działania prewencyjne. – Szpitale zawsze przygotowują się na kryzysy. To część odpowiedzialności administracji – podkreśliła.
Ćwiczenia Zapad–2025 budzą obawy
Manewry rosyjsko–białoruskie mają sprawdzić gotowość bojową, zdolność przerzutu jednostek, wykorzystania artylerii i lotnictwa, a także działań w cyberprzestrzeni. Oficjalnie Rosja i Białoruś mówią o 13 tys. żołnierzy, ale litewski wywiad wskazuje, że liczba uczestników sięgnie 30 tys., z czego tylko niewielka część znajdzie się na samej Białorusi.
Niemiecki generał Carsten Breuer zapowiedział, że Bundeswehra pozostanie w stanie podwyższonej gotowości podczas ćwiczeń. – Nie ma sygnałów o bezpośrednim ataku na NATO, ale musimy być przygotowani – ostrzegł.
Europa w stanie czujności
Rosyjskie manewry w pobliżu polskiej granicy są bacznie obserwowane przez wszystkie państwa NATO. Choć oficjalnie mają charakter defensywny, scenariusze obejmują również działania ofensywne. Dla Europy to kolejny sygnał, że bezpieczeństwo wschodniej flanki sojuszu pozostaje priorytetem, a przygotowania do najgorszych scenariuszy stają się koniecznością.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.