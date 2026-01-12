Zapadła decyzja w sprawie Mercosur. Znamy datę podpisania umowy
Po 26 latach negocjacji Unia Europejska i kraje Mercosur są gotowe do formalnego podpisania umowy handlowej. Kluczowy traktat ma zostać podpisany 17 stycznia w Paragwaju i otworzy drogę do utworzenia jednego z największych obszarów wolnego handlu na świecie.
Po ponad dwóch dekadach negocjacji Unia Europejska i kraje Mercosur są gotowe do formalnego podpisania umowy handlowej. Jak potwierdzono, traktat zostanie podpisany 17 stycznia w Paragwaju podczas uroczystości z udziałem najwyższych przedstawicieli władz unijnych. To ważny krok w kierunku utworzenia jednego z największych obszarów wolnego handlu na świecie.
Co się wydarzy 17 stycznia
Formalne podpisanie porozumienia nastąpi w Paragwaju. W imieniu Unii Europejskiej dokument sygnują przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz przewodniczący Rady Europejskiej António Costa. Informację potwierdził rzecznik Komisji Europejskiej, wskazując, że ceremonia zamknie wieloletni etap negocjacyjny, który trwał 26 lat.
Decyzja o podpisaniu umowy zapadła po głosowaniu państw członkowskich UE. Choć większość krajów poparła porozumienie, sprzeciw zgłosiły m.in. Austria, Irlandia, Francja, Polska i Węgry.
Fakty i tło sprawy
Blok Mercosur tworzą Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj. Umowa handlowa z Unią Europejską ma objąć rynek liczący około 700 milionów konsumentów, co czyniłoby go największym tego typu obszarem na świecie.
Porozumienie zakłada stopniowe znoszenie ceł i barier handlowych. Kraje Ameryki Południowej uzyskają preferencyjny dostęp do rynku unijnego dla części produktów rolnych. W zamian Unia Europejska ma zyskać ułatwienia w eksporcie m.in. leków, samochodów oraz wyrobów przemysłowych.
Negocjacje nad umową od początku budziły kontrowersje, zwłaszcza w państwach UE o silnym sektorze rolnym. Obawy dotyczyły konkurencji ze strony producentów z Ameryki Południowej oraz standardów środowiskowych i sanitarnych.
Podpisanie to nie koniec procedury
Choć 17 stycznia dojdzie do podpisania traktatu, nie oznacza to jego natychmiastowego pełnego wejścia w życie. W marcu ma zacząć obowiązywać wstępna umowa regulująca handel między stronami. Pełna umowa stowarzyszeniowa zacznie obowiązywać dopiero po ratyfikacji przez parlamenty wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.
Proces ratyfikacyjny może potrwać wiele miesięcy, a nawet lat, zwłaszcza w krajach, które już teraz wyrażały sprzeciw wobec porozumienia.
Co to oznacza dla Unii i krajów Mercosur
Dla państw Mercosur podpisanie umowy jest postrzegane jako istotny sukces gospodarczy i szansa na zwiększenie eksportu do Europy. Z kolei dla UE porozumienie ma wzmocnić pozycję handlową Wspólnoty na globalnym rynku i zdywersyfikować kierunki współpracy gospodarczej.
Jednocześnie umowa pozostaje przedmiotem intensywnej debaty politycznej w Europie. Jej dalsze losy będą zależeć od przebiegu ratyfikacji oraz od tego, czy uda się złagodzić obawy zgłaszane przez część państw członkowskich.
Podpisanie traktatu 17 stycznia będzie więc ważnym symbolem zakończenia długich negocjacji, ale jednocześnie początkiem kolejnego, równie wymagającego etapu.
