Zapadła decyzja ws. przyjęcia migrantów do Polski. Donald Tusk potwierdza! 12.11.2025
Premier Donald Tusk przekazał jednoznaczną wiadomość: Polska nie przyjmie migrantów w ramach Paktu Migracyjnego i nie zapłaci żadnej kwoty za jego realizację. „Robimy, nie gadamy” – napisał w stanowczym wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych. Decyzja zapadła i została już zakomunikowana opinii publicznej.
Szef rządu odniósł się w ten sposób do planu Unii Europejskiej, który przewidywał mechanizm obowiązkowej solidarności migracyjnej. Państwa, które nie zgodzą się na przyjęcie migrantów, miały płacić nawet 20 tysięcy euro za każdą osobę, której odmówią relokacji. Polska, zgodnie z decyzją Donalda Tuska, nie będzie uczestniczyć w tym systemie ani finansowo, ani organizacyjnie.
Stanowisko rządu zostało zakomunikowane 11 listopada 2025 roku i błyskawicznie zyskało rozgłos. Tusk przypomniał, że zapowiadał taki krok jeszcze przed wyborami. Tym samym potwierdził, że Polska nie zgodzi się na rozwiązania, które – zdaniem rządu – naruszałyby suwerenność i bezpieczeństwo kraju. To istotny zwrot w polityce migracyjnej, który może mieć wpływ nie tylko na relacje z Brukselą, lecz także na krajową scenę polityczną.
Dla obywateli oznacza to brak przymusowej relokacji migrantów oraz brak obowiązku ponoszenia kosztów finansowych z tym związanych. Rząd prezentuje tę decyzję jako dowód skutecznej ochrony interesów Polski. Opozycja z kolei już zarzuca premierowi prowadzenie kampanii politycznej i działania populistyczne.
W najbliższych tygodniach można spodziewać się ostrej debaty zarówno w kraju, jak i na forum europejskim. Unia Europejska najpewniej będzie szukać środków nacisku, by utrzymać spójność w realizacji wspólnej polityki migracyjnej. Tymczasem rząd w Warszawie pokazuje, że nie zamierza ustępować. Pytanie, czy Polska zapłaci za tę decyzję inną cenę – polityczną lub wizerunkową – pozostaje otwarte.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.