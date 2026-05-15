Zapomnij o tym na działce. W 2026 roku możesz dostać karę nawet do 30 tys.
Grillowanie na własnej działce w 2026 roku może skończyć się mandatem, a w skrajnych przypadkach nawet karą sięgającą 30 tys. zł. Coraz więcej interwencji dotyczy dymu, hałasu i naruszania regulaminów Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Eksperci przypominają, że własna posesja nie daje pełnej dowolności, szczególnie gdy działania przeszkadzają sąsiadom lub stwarzają zagrożenie pożarowe.
Sezon grillowy ruszył na dobre, ale w 2026 roku właściciele działek i użytkownicy Rodzinnych Ogrodów Działkowych muszą uważać bardziej niż wcześniej. Choć przepisy nie wprowadzają całkowitego zakazu grillowania na własnym terenie, coraz częściej interweniują służby, a skargi sąsiadów mogą skończyć się mandatem lub nawet sprawą w sądzie.
Grillowanie na działce nie zawsze jest dozwolone
Wielu właścicieli działek wychodzi z założenia, że na własnym terenie można robić wszystko.
W praktyce sytuacja wygląda jednak inaczej.
Prawo ogranicza działania, które mogą być uciążliwe dla sąsiadów lub stwarzać zagrożenie.
Kluczowe znaczenie mają przepisy dotyczące tzw. immisji.
Zgodnie z Kodeksem cywilnym właściciel nieruchomości powinien powstrzymywać się od działań zakłócających korzystanie z sąsiednich posesji ponad przeciętną miarę.
Dym i zapach mogą być podstawą skargi
Najwięcej problemów dotyczy tradycyjnych grilli węglowych.
Gęsty dym, intensywny zapach czy zadymienie sąsiednich działek mogą zostać uznane za naruszenie prawa.
Coraz częściej podstawą interwencji są właśnie zgłoszenia sąsiadów.
Dotyczy to szczególnie terenów Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
ROD mają własne regulaminy
Na terenach ROD obowiązują dodatkowe zasady określone w regulaminach ogrodów działkowych.
W wielu miejscach ograniczono lub zakazano używania otwartego ognia.
Zarządy ogrodów coraz częściej promują grille gazowe i elektryczne.
Takie urządzenia generują mniej dymu i są bezpieczniejsze pod względem przeciwpożarowym.
Mandat to nie wszystko
W przypadku zakłócania porządku publicznego policja lub straż miejska mogą nałożyć mandat.
Najczęściej wykorzystywany jest art. 51 Kodeksu wykroczeń.
Mandat za zakłócanie spokoju może wynieść do 500 zł.
Problemy zaczynają się jednak wtedy, gdy dochodzi do poważniejszego zagrożenia.
Kary mogą sięgać nawet 30 tys. zł
Jeżeli grillowanie doprowadzi do zaprószenia ognia lub stworzy zagrożenie dla ludzi i mienia, sprawa może trafić do sądu.
W takich sytuacjach sankcje finansowe są znacznie wyższe.
W skrajnych przypadkach grzywny mogą sięgać nawet 30 tys. zł.
Dodatkowe konsekwencje grożą także za spalanie odpadów lub mokrego drewna.
Takie działania mogą zostać uznane za naruszenie przepisów dotyczących ochrony powietrza.
Coraz większy nacisk na ekologię
W 2026 roku samorządy i służby coraz częściej zwracają uwagę na kwestie ekologiczne.
Kontrole dotyczą nie tylko dymu, ale również sposobu spalania opału oraz segregacji odpadów.
Nieprawidłowa utylizacja popiołu czy resztek po grillowaniu również może skończyć się karą.
Jak grillować bezpiecznie i zgodnie z przepisami?
Eksperci radzą, aby:
- ustawiać grill z dala od granicy działki,
- unikać nadmiernego zadymienia,
- korzystać z certyfikowanego brykietu,
- nie spalać odpadów,
- sprawdzać regulamin ROD.
Najbezpieczniejszym rozwiązaniem pozostają grille gazowe i elektryczne.
Co to oznacza dla działkowców?
- Nie istnieje całkowity zakaz grillowania na własnej działce.
- Dym i zapach mogą jednak być podstawą interwencji.
- ROD często wprowadzają własne ograniczenia.
- Mandaty mogą wynosić do 500 zł.
- W skrajnych przypadkach sądy mogą nałożyć grzywny do 30 tys. zł.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.