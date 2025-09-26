Zapukają do 17 milionów Polaków. W każdym domu zamontują to urządzenie
Polska rozpoczyna gigantyczny projekt energetyczny, który zmieni codzienność mieszkańców w całym kraju. Do 2031 roku wszystkie gospodarstwa domowe – w sumie aż 17 milionów mieszkań i domów – zostaną wyposażone w inteligentne liczniki energii elektrycznej. Wartość przedsięwzięcia to 9 miliardów złotych.
Nowoczesne urządzenia całkowicie odmienią sposób rozliczania prądu. Koniec z odczytami przez inkasentów i ręcznym podawaniem stanów liczników – dane będą przesyłane automatycznie do operatorów. To rozwiązanie nie tylko ułatwi życie, ale również pozwoli mieszkańcom na bieżąco kontrolować zużycie energii i realnie obniżać rachunki.
Szybsze rozliczenia i niższe koszty
Dzięki szczegółowym danym w czasie rzeczywistym każdy użytkownik będzie mógł sprawdzić, które urządzenia w domu zużywają najwięcej prądu i zmienić swoje nawyki, by ograniczyć wydatki. To krok, który przybliża Polskę do standardów obowiązujących w najbardziej rozwiniętych państwach Europy.
Harmonogram i postępy
Projekt będzie realizowany etapami. Do końca 2026 roku inteligentne liczniki ma mieć już 65% odbiorców, a pełne wdrożenie zakończy się w 2031 roku. Najszybciej prace posuwają się w Enerdze – firma zainstalowała już urządzenia u ponad 2 milionów klientów. Tauron, PGE i Stoen Operator także sukcesywnie wymieniają liczniki, choć tempo różni się w zależności od regionu.
Uwaga na oszustów
Wraz z rozpoczęciem masowych wymian pojawiły się próby wyłudzeń. Oszuści podszywają się pod pracowników firm energetycznych, by dostać się do mieszkań. Eksperci apelują, aby zawsze sprawdzać legitymację techników i w razie wątpliwości kontaktować się z operatorem lub administracją budynku.
Nowa era w energetyce
Wprowadzenie inteligentnych liczników to nie tylko wygoda dla mieszkańców. To fundament transformacji energetycznej w Polsce. Dzięki nim w przyszłości będzie można wprowadzić elastyczne taryfy, lepiej zarządzać popytem na energię i łatwiej integrować odnawialne źródła energii z siecią.
Jedno jest pewne – w najbliższych latach technicy zapukają do drzwi milionów Polaków. Nowe urządzenia staną się obowiązkowym elementem każdego domu i mieszkania, otwierając drogę do nowoczesnej, cyfrowej energetyki.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.