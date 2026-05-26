Zarabiają krocie na systemie kaucyjnym! Butelkowy biznes Polaków pod lupą skarbówki

Butelkowy biznes kwitnie. Spektakularne rekordy w kraju

Wprowadzenie kaucji na opakowania po napojach miało przede wszystkim cel ekologiczny, jednak dla wielu osób stało się prawdziwą „żyłą złota”. Krajowe media obiegły w ostatnim czasie historie wyjątkowo pomysłowych zbieraczy. Głośno było m.in. o nastoletnim mieszkańcu Krakowa, który stworzył całą logistyczną strategię pozyskiwania pustych opakowań, generując z tego stały zysk.

Innym jaskrawym przykładem jest pracownik branży gastronomicznej, który jednorazowo spieniężył puszki i butelki zebrane w czasie wykonywania obowiązków służbowych, odbierając z rąk kasjera ponad 2 tysiące złotych. Okazuje się jednak, że taka zaradność niesie za sobą realne ryzyko prawne.

Ostrzeżenie doradcy podatkowego: „Jeśli ktoś robi to systematycznie, w sposób zorganizowany, to mamy do czynienia z działalnością gospodarczą ze wszystkimi tego konsekwencjami, w tym obowiązkiem podatkowym” – przestrzega w wypowiedzi dla dziennika „Fakt” Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie InFakt.

Kluczowa granica: Odzyskiwanie własnych pieniędzy a zarobek

W świetle przepisów podatkowych kluczowe znaczenie ma pochodzenie zwracanego towaru. Tradycyjne korzystanie z systemu kaucyjnego czyli oddawanie butelek po napojach, które sami wcześniej nabyliśmy w sklepie – nie rodzi żadnych skutków fiskalnych. Jest to traktowane wyłącznie jako zwrot wcześniej zamrożonych, własnych środków finansowych.

Sytuacja diametralnie się zmienia, gdy zaczynamy na masową skalę zbierać cudze, porzucone opakowania i traktować to jako stałe źródło dochodu, pozwalające wyciągnąć nawet kilkaset złotych każdego dnia. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) jasno wskazuje, że opodatkowaniu podlegają wszelkie dochody, które nie zostały wprost zwolnione z tego obowiązku przez ustawodawcę. Zbieranie porzuconych odpadów generuje tzw. realne przysporzenie majątkowe.

Jak skarbówka klasyfikuje zbieranie opakowań?

W zależności od intensywności oraz skali naszych działań, urzędnicy mogą zakwalifikować uzyskiwane przychody do dwóch zupełnie różnych kategorii podatkowych:

Forma zbierania opakowań Kwalifikacja prawna i podatkowa Konsekwencje dla budżetu zbieracza Okazjonalne / Jednorazowe (np. sprzątanie po imprezie, sporadyczny zwrot znalezionych puszek) Przychód z tzw. innych źródeł (wykazywany w rocznym rozliczeniu). Rozliczane na formularzu PIT-36 według ogólnej skali podatkowej. Chroni nas kwota wolna od podatku wynosząca 30 tys. zł rocznie (podatku fizycznie nie zapłacimy, ale wykazanie dochodu jest formalnym obowiązkiem). Zorganizowane / Regularne (np. codzienne patrolowanie wyznaczonej trasy, stałe zyski rzędu kilkuset złotych dziennie) Pozarolnicza działalność gospodarcza w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o PIT. Bezwzględny nakaz rejestracji firmy w rejestrze CEIDG, konieczność opłacania składek ZUS (społecznych i zdrowotnych) oraz samodzielnego wyboru formy opodatkowania.

Granica między niewinnym hobby a nielegalnym prowadzeniem biznesu bez rejestracji stała się na tle nowego systemu kaucyjnego niezwykle płynna. Osoby, które uczyniły sobie z automatów kaucyjnych stałe, codzienne miejsce „pracy”, muszą liczyć się z faktem, że w przypadku kontroli skarbowej zostaną potraktowane jak przedsiębiorcy unikający opłacania składek państwowych, co może skutkować dotkliwymi karami finansowymi.