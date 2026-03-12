Zarabiają na zużytych butelkach jeszcze więcej. Sposób cieszy się powodzeniem
Od początku 2026 roku w Polsce działa nowy system kaucyjny, który ma zachęcić mieszkańców do zwracania plastikowych butelek, puszek i szklanych opakowań. Za każde oddane opakowanie można odzyskać kaucję: 0,50 zł za plastikowe butelki i puszki oraz 1 zł za butelki szklane. Okazuje się jednak, że w pewnych sytuacjach można na tym systemie zarobić więcej, niż przewidują polskie przepisy.
Sprawa budzi duże zainteresowanie, bo wykorzystuje różnice między systemami kaucyjnymi w różnych krajach.
Jak działa system kaucyjny
Nowe przepisy wprowadziły obowiązek zwrotu kaucji za opakowania po napojach. Co ważne, aby odzyskać pieniądze, nie trzeba mieć paragonu, a butelkę można oddać w dowolnym sklepie uczestniczącym w systemie.
To rozwiązanie ma ułatwić odzyskiwanie kaucji i zwiększyć poziom recyklingu w Polsce.
Butelki z podwójnym oznaczeniem
Okazuje się jednak, że niektóre napoje dostępne w sklepach mają podwójne oznaczenia systemów kaucyjnych – polskiego i słowackiego. Dotyczy to głównie produktów sprzedawanych na dwóch rynkach jednocześnie, np. marek własnych dużych sieci handlowych.
Na Słowacji za plastikową butelkę można otrzymać 0,15 euro, co po przeliczeniu daje około 0,62–0,64 zł. To kilkanaście groszy więcej niż w Polsce.
Pomysł na dodatkowy zarobek
Jak opisują media, jeden z przedsiębiorców mieszkających w pobliżu granicy ze Słowacją postanowił sprawdzić, czy takie opakowania można oddać w tamtejszym systemie kaucyjnym.
Eksperyment się powiódł. Butelki kupione w Polsce zostały bez problemu przyjęte w słowackim automacie, a zwrot kaucji był wyższy niż w Polsce.
Przykładowo za 120 oddanych butelek można było otrzymać ponad 76 zł, podczas gdy w Polsce byłoby to około 60 zł. Przy większej liczbie opakowań różnica może być jeszcze bardziej odczuwalna.
Czy to jest legalne
Eksperci podkreślają, że takie działanie jest zgodne z przepisami. Wynika to z faktu, że niektóre produkty są dystrybuowane jednocześnie w kilku krajach i posiadają oznaczenia różnych systemów kaucyjnych.
Dlatego opakowania z odpowiednim symbolem mogą być zwracane również poza granicami kraju.
Dlaczego nie każdy może na tym zarobić
Taki sposób zarabiania opłaca się przede wszystkim osobom mieszkającym blisko granicy ze Słowacją. W przypadku dalszych podróży koszty transportu mogłyby przewyższyć dodatkowy zysk z kaucji.
Dlatego w praktyce jest to rozwiązanie dostępne głównie dla mieszkańców regionów przygranicznych.
Co to oznacza dla mieszkańców
System kaucyjny ma przede wszystkim zachęcić do zwracania opakowań i ograniczyć ilość odpadów trafiających do środowiska. Różnice między krajowymi systemami mogą jednak prowadzić do ciekawych sytuacji i nieoczywistych sposobów ich wykorzystania.
Eksperci podkreślają, że wraz z rozwojem systemów kaucyjnych w Europie podobne przypadki mogą pojawiać się częściej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.