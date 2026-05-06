Zarabiasz 6549 zł brutto? Jesteś bogatszy od połowy kraju. Sprawdź nowe dane o płacach.

6 maja 2026 16:47 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Główny Urząd Statystyczny przedstawił przełomowe dane dotyczące mediany wynagrodzeń w gospodarce narodowej za marzec 2024 r. Nowy wskaźnik pokazuje realny obraz portfeli Polaków, uwzględniając także pracowników najmniejszych firm.

Mediana wynagrodzeń w marcu 2024 r. wyniosła 6549,22 zł brutto. Oznacza to, że dokładnie połowa zatrudnionych w Polsce otrzymuje wynagrodzenie nie wyższe niż ta kwota. Jest to pierwszy raz, kiedy GUS publikuje tak szerokie zestawienie obejmujące całą gospodarkę narodową.

Dystans między medianą a średnią

Wprowadzenie nowego miernika uwidoczniło znaczące różnice w statystykach płacowych. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w tym samym okresie wyniosło 8301,91 zł brutto. Dane wskazują na następujące zależności:

  • Różnica procentowa: Mediana jest o 21,1 proc. niższa od średniej płacy.
  • Wartość kwotowa: Różnica między medianą a przeciętnym wynagrodzeniem wynosi 1752,69 zł.
  • Niskie płace: 10 proc. najniżej zarabiających pracowników otrzymało wynagrodzenie równe lub niższe niż 4242,00 zł brutto.

Płeć a wysokość wynagrodzenia

Nowe statystyki GUS uwzględniają również podział na płeć. Dane wskazują, że mediana wynagrodzeń mężczyzn wyniosła 6775,00 zł brutto. Jest to kwota o 542,15 zł wyższa od mediany obliczonej dla kobiet, która ukształtowała się na poziomie 6232,85 zł brutto.

Włączenie mikrofirm do statystyk

Kluczową zmianą w prezentowanych danych jest objęcie badaniem wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, w tym jednostek małych zatrudniających do 9 osób. Dotychczasowe raporty, ograniczające się do sektora przedsiębiorstw, pomijały te podmioty. Uwzględnienie mniejszych firm wpłynęło na obniżenie prezentowanych wartości wynagrodzeń w porównaniu do wcześniejszych, cząstkowych statystyk.

Eksperci zaznaczają, że mediana znacznie lepiej niż średnia oddaje typowe zarobki w społeczeństwie, ponieważ nie jest tak podatna na wpływ nielicznych, bardzo wysokich wynagrodzeń.

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz publikacji Business Insider Polska (06.05.2026).

