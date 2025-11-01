Zaraz się zacznie. Wielki zakaz w Warszawie. Rusza już dziś!
To koniec nocnych zakupów alkoholu w centrum stolicy. Od 1 listopada 2025 roku w dwóch warszawskich dzielnicach – Śródmieściu i na Pradze-Północ – wprowadzono zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 22:00–6:00. Uchwała, którą Rada Warszawy przyjęła kilka tygodni temu, właśnie weszła w życie i zmienia nocne zwyczaje mieszkańców.
Zakaz, który obejmie tysiące punktów
Zgodnie z nowymi przepisami, alkoholu nie kupimy już w sklepach, na stacjach benzynowych ani w małych punktach z detaliczną sprzedażą. Zakaz nie dotyczy pubów, barów i restauracji – tam można nadal spożywać trunki na miejscu, jednak sprzedaż „na wynos” po godzinie 22:00 jest zakazana.
W praktyce oznacza to, że popularne nocne zakupy w osiedlowych sklepach z piwem czy winem przechodzą do historii.
Miasto tłumaczy decyzję bezpieczeństwem
Jak informują władze Warszawy, wprowadzenie nocnej prohibicji ma poprawić bezpieczeństwo i porządek publiczny. Z danych Policji i Straży Miejskiej wynika, że najwięcej interwencji w centrum stolicy dotyczyło właśnie osób spożywających alkohol nocą w pobliżu sklepów całodobowych.
– Celem nie jest ograniczanie swobody mieszkańców, ale zapewnienie im spokojnego wypoczynku i bezpieczeństwa – przekazał stołeczny ratusz w komunikacie.
Władze liczą, że dzięki nowym przepisom spadnie liczba bójek, zakłóceń ciszy nocnej i przypadków zaśmiecania przestrzeni publicznej.
Mieszkańcy podzieleni
Opinie warszawiaków są różne. Jedni popierają decyzję, licząc na spokojniejsze noce i mniej hałasu pod oknami. Inni uważają, że zakaz uderzy w dorosłych, odpowiedzialnych konsumentów i małych przedsiębiorców, którzy utrzymywali się z nocnej sprzedaży.
– Jeśli ktoś chce się napić, i tak znajdzie sposób. Lepiej karać pijących na ulicy niż zakazywać sprzedaży wszystkim – komentuje pan Michał, właściciel sklepu na Nowym Świecie.
Kary i kontrole dla sprzedawców
Zakaz będzie rygorystycznie egzekwowany. Patrole Policji i Straży Miejskiej mają regularnie kontrolować sklepy i stacje benzynowe.
W przypadku złamania przepisów właścicielowi grozi utrata zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a w razie powtarzających się naruszeń – wysoka grzywna.
Ratusz zapowiada również, że każda dzielnica będzie monitorować efekty zakazu i zbierać dane o liczbie interwencji w miejscach objętych ograniczeniem.
Warszawski Program Bezpiecznej Nocy
Nowe przepisy to część szerszego projektu „Warszawski Program Bezpiecznej Nocy”, realizowanego przez miasto od kilku miesięcy. Obejmuje on:
-
zwiększenie liczby nocnych patroli,
-
monitoring miejsc szczególnie narażonych na zakłócenia,
-
szkolenia dla sprzedawców alkoholu,
-
działania profilaktyczne dla młodzieży i mieszkańców.
Miasto zapowiada, że jeśli efekty w Śródmieściu i na Pradze-Północ będą pozytywne, zakaz może zostać rozszerzony na kolejne dzielnice – m.in. Wolę, Ochotę i Mokotów.
Co to oznacza dla mieszkańców
Od dziś zakupy alkoholu po 22:00 nie będą możliwe w dwóch kluczowych częściach stolicy. Dla jednych to ograniczenie wolności, dla innych – wreszcie szansa na spokojne noce bez hałaśliwych grup pod sklepami.
Jedno jest pewne – Warszawa testuje rozwiązanie, które może całkowicie zmienić nocne oblicze miasta. Jeśli statystyki potwierdzą spadek liczby interwencji i przestępstw, podobne regulacje mogą stać się standardem w całej Polsce.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.