Zarobki nie mają znaczenia! Nowy próg otwiera drogę do wsparcia dla tysięcy Polaków

Ukończenie etapowego wdrażania nowych przepisów otwiera drzwi do państwowego wsparcia dla ogromnej grupy potrzebujących. Osoby legitymujące się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o comiesięczny zastrzyk gotówki. Co niezwykle istotne, minimalna kwota gwarantowana wynosi ponad 791 zł, a państwo przyznaje ją bez badania sytuacji materialnej rodziny.

Systemowa rewolucja roku 2026, koniec z wykluczeniem Bieżący rok przynosi przełomowe zmiany w strukturze wsparcia osób z niepełnosprawnościami (OzN). Dotychczasowe, rygorystyczne kryteria ubiegania się o świadczenie wspierające sprawiały, że wielu chorych znajdowało się w szarej strefie przepisów ich stan zdrowia uniemożliwiał pełną samodzielność, ale punktacja była zbyt niska, by zakwalifikować się do programu. Ostateczne obniżenie progu uprawniającego do pobierania środków diametralnie zmienia tę sytuację. Nowy standard dostępności sprawia, że po dodatkowe fundusze mogą z powodzeniem sięgać obywatele z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy zmagają się z codziennymi ograniczeniami funkcjonalnymi lub chorobami przewlekłymi. Elastyczność na rynku pracy: Świadczenie to charakteryzuje się unikalną konstrukcją prawną – jest całkowicie niezależne od dochodów beneficjenta. Osoba z niepełnosprawnością może zachować pełną aktywność zawodową i pobierać dotychczasowe wynagrodzenie lub inne świadczenia emerytalno-rentowe, a ZUS i tak przeleje należne wsparcie w pełnej wysokości.

Skala od 0 do 100 punktów. O wszystkim decyduje poziom funkcjonalności O tym, czy pieniądze trafią na konto, oraz w jakiej wysokości zostaną wypłacone, decyduje wyłącznie indywidualny poziom potrzeby wsparcia. Nie jest to ocena medyczna bazująca tylko na wynikach badań, ale szczegółowa weryfikacja radzenia sobie w podstawowych czynnościach życiowych. Specjaliści posługują się precyzyjną skalą punktową. **Warunkiem wejścia do systemu i otrzymania comiesięcznego przelewu jest zdobycie minimum 70 punktów.** Wysokość wsparcia jest ściśle powiązana z rentą socjalną, która po marcowej waloryzacji w 2026 roku wzrosła do kwoty 1978,49 zł brutto. W zależności od uzyskanej noty, ZUS wypłaca od 40 proc. do nawet 220 proc. tej bazy.

Aktualny taryfikator wypłat. Sprawdź, ile wpłynie na Twoje konto Dzięki powiązaniu stawek z rentą socjalną, kwoty świadczenia wspierającego automatycznie uległy podwyższeniu. Finansowe widełki mieszczą się obecnie w granicach od niespełna 800 zł do ponad 4,3 tysiąca złotych każdego miesiąca. Tabela: Wysokość świadczenia wspierającego w 2026 roku po waloryzacji Uzyskany poziom potrzeby wsparcia (w punktach) Wskaźnik procentowy renty socjalnej Aktualna kwota miesięczna wypłata netto/brutto (w zł) 70 – 74 punkty 40% 791,40 zł 75 – 79 punktów 60% 1 187,10 zł 80 – 84 punkty 80% 1 582,80 zł 85 – 89 punktów 120% 2 374,20 zł 90 – 94 punkty 180% 3 561,30 zł 95 – 100 punktów 220% 4 352,70 zł

Zasada 2 kroków. Jak poprawnie złożyć wniosek przez internet? Procedura ubiegania się o środki wymaga zachowania ścisłej sekwencji działań. ZUS nie rozpatrzy wniosku o wypłatę pieniędzy, dopóki wnioskodawca nie przejdzie pomyślnie weryfikacji strukturalnej. Całość formalności realizowana jest bez wychodzenia z domu, wyłącznie drogą elektroniczną. Obowiązkowa ścieżka formalna krok po kroku: Krok 1 (Wojewódzki Zespół ds. Orzekania – WZON): W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Do formularza trzeba dołączyć aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy. Specjaliści z WZON po analizie dokumentacji i wywiadzie przyznają określoną liczbę punktów.

Krok 2 (Zakład Ubezpieczeń Społecznych): Dopiero po otrzymaniu oficjalnego dokumentu z WZON potwierdzającego wynik na poziomie minimum 70 punktów, można przystąpić do drugiego etapu. Składa się wówczas wniosek bezpośrednio do ZUS z prośbą o uruchomienie wypłat finansowych. Warto pamiętać, że tradycyjne papierowe druki wysyłane pocztą nie będą honorowane. Administracja publiczna udostępniła trzy niezależne, w pełni cyfrowe kanały transmisji wniosków: nowoczesną platformę eZUS (która zastąpiła dotychczasowe PUE ZUS), rządowy portal informacyjno-usługowy Emp@tia oraz systemy zintegrowanej bankowości internetowej większości krajowych banków.

