Zasiłek dla bezrobotnych nawet przez rok. Od 2026 r. obowiązuje nowa zasada
Od 2026 roku część osób, które stracą pracę, będzie mogła liczyć na znacznie dłuższe wsparcie finansowe z urzędu pracy. Nowe przepisy wydłużą okres wypłaty zasiłku dla bezrobotnych z sześciu do dwunastu miesięcy, ale skorzystają z nich wyłącznie osoby spełniające jeden, ściśle określony warunek.
Od 2026 roku część osób bezrobotnych będzie mogła pobierać zasiłek nie przez sześć miesięcy, jak dotychczas, ale przez cały rok. To istotna zmiana w systemie wsparcia dla osób, które straciły pracę, jednak nowe przepisy nie obejmą wszystkich. Kluczowe znaczenie będzie miało posiadanie jednego konkretnego dokumentu.
Zmiany są elementem szerszej polityki wsparcia rodzin wielodzietnych i mają na celu zapewnienie im większego bezpieczeństwa finansowego w sytuacji utraty zatrudnienia.
Zasiłek dla bezrobotnych będzie wypłacany dłużej
Obecnie standardowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wynosi sześć miesięcy. Od 2026 roku zasada ta zostanie utrzymana, ale pojawi się ważny wyjątek. Osoby spełniające dodatkowy warunek będą mogły otrzymywać świadczenie przez 12 miesięcy.
Dłuższy okres wypłaty zasiłku będzie przysługiwał wyłącznie osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny. Pozostali bezrobotni zachowają prawo do świadczenia wypłacanego przez pół roku, zgodnie z dotychczasowymi zasadami.
Ten dokument decyduje o dłuższym wsparciu
Karta Dużej Rodziny funkcjonuje w Polsce od 2015 roku i przysługuje rodzicom biologicznym oraz prawnym wychowującym co najmniej troje dzieci. Karta może zostać wydana do momentu ukończenia przez dziecko 18. roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki – do 25. roku życia.
Co istotne, Karta Dużej Rodziny jest bezterminowa. Oznacza to, że rodzice zachowują prawo do korzystania z niej również wtedy, gdy dzieci osiągną pełnoletność i zakończą edukację. To właśnie ten dokument będzie warunkiem wydłużenia okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych do jednego roku.
Na początku 2025 roku z Karty Dużej Rodziny korzystało już ponad 1,86 mln rodzin w całej Polsce.
Jakie przywileje daje Karta Dużej Rodziny
Dotychczas Karta Dużej Rodziny kojarzona była głównie ze zniżkami i ulgami. Jej posiadacze mogą korzystać m.in. z rabatów w sklepach spożywczych, na stacjach paliw, w instytucjach kultury, w transporcie kolejowym oraz w placówkach medycznych i sanatoryjnych.
Od 2026 roku lista realnych korzyści zostanie rozszerzona o dłuższy okres wypłaty zasiłku dla bezrobotnych, co w praktyce może oznaczać kilka dodatkowych tysięcy złotych wsparcia w czasie poszukiwania nowej pracy.
Ile wyniesie zasiłek dla bezrobotnych w 2026 roku
Wysokość zasiłku dla bezrobotnych w 2026 roku pozostanie uzależniona od okresu jego pobierania. Przez pierwsze 90 dni świadczenie będzie wynosiło 1662 zł brutto miesięcznie. Po tym czasie kwota zostanie obniżona i wyniesie 1305,20 zł brutto.
W przypadku osób posiadających Kartę Dużej Rodziny niższa stawka będzie wypłacana przez dłuższy czas, ponieważ cały okres pobierania zasiłku zostanie wydłużony do 12 miesięcy.
Kto może otrzymać zasiłek z urzędu pracy
Samo posiadanie Karty Dużej Rodziny oraz utrata pracy nie gwarantują automatycznego prawa do świadczenia. Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, konieczne jest spełnienie kilku warunków formalnych.
Osoba ubiegająca się o świadczenie musi wykazać co najmniej roczny okres zatrudnienia w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed rejestracją w urzędzie pracy. W tym czasie wynagrodzenie nie mogło być niższe od płacy minimalnej, a składki na Fundusz Pracy musiały być odprowadzane w pełnej wysokości.
Te same zasady obowiązują osoby pracujące na umowach zlecenia, umowach agencyjnych oraz przedsiębiorców. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zasiłek nie przysługuje osobom, które opłacały wyłącznie preferencyjne składki ZUS, ponieważ ich podstawa była niższa niż minimalne wynagrodzenie.
Urząd pracy może odebrać prawo do świadczenia
Nawet spełnienie wszystkich warunków formalnych nie daje pełnej gwarancji wypłaty zasiłku. Bezrobotny musi pozostawać do dyspozycji urzędu pracy i przyjmować propozycje zatrudnienia, stażu lub przygotowania zawodowego.
Odmowa przyjęcia odpowiedniej oferty skutkuje utratą prawa do zasiłku, niezależnie od tego, czy dana osoba posiada Kartę Dużej Rodziny. Przepisy w tym zakresie nie ulegają zmianie.
Dłuższy zasiłek, ale nie dla wszystkich
Wydłużenie okresu wypłaty zasiłku dla bezrobotnych do 12 miesięcy to realne wsparcie, jednak skierowane do ściśle określonej grupy. Karta Dużej Rodziny staje się nie tylko narzędziem do uzyskiwania zniżek, ale również elementem systemu zabezpieczenia socjalnego.
Aby skorzystać z nowego rozwiązania, konieczne będzie spełnienie wszystkich ustawowych wymogów. Sam fakt posiadania karty oraz utraty pracy nie wystarczy. Dla rodzin wielodzietnych, które znajdą się w trudnej sytuacji zawodowej, nowe przepisy mogą jednak okazać się kluczowym wsparciem w 2026 roku.
