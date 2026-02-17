Zaskakująca pogoda na start wiosny. Najnowsza prognoza na marzec 2026 studzi optymizm
Choć kalendarzowa wiosna zbliża się nieuchronnie, najświeższe modele pogodowe przygotowane przez IMGW na marzec 2026 roku nie pozostawiają złudzeń: zimowa aura nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Zamiast słońca i lekkich kurtek, czeka nas przedłużająca się walka z chłodem, który w wielu regionach Polski utrzyma się znacznie poniżej normy wieloletniej. Arktyczne masy powietrza skutecznie wyhamują wiosenne nastroje, przynosząc mroźne poranki i temperatury spadające lokalnie nawet do -4°C.
Przełom lutego i marca upłynie pod znakiem wyraźnego podziału kraju na cieplejszy zachód i lodowaty wschód. Podczas gdy w okolicach Szczecina czy Zielonej Góry termometry nocami wskażą 1–2 stopnie na plusie, mieszkańcy Suwalszczyzny i Podlasia muszą przygotować się na regularne spadki do -3°C. Najtrudniejsza sytuacja wystąpi jednak na południu Polski, gdzie w rejonach górskich mróz i duża wilgotność podłoża stworzą śmiertelne niebezpieczeństwo na drogach w postaci gołoledzi.
Temperaturowy podział Polski: Gdzie zima zostanie najdłużej?
Analiza anomalii temperatury na nadchodzący miesiąc wskazuje, że Polska zostanie niemal dosłownie przecięta na pół pod względem komfortu termicznego.
Północ, centrum i zachód (m.in. Warszawa, Poznań, Gdańsk, Łódź): Te regiony znajdą się w strefie temperatur niższych od średniej wieloletniej. Chłodne masy powietrza z północy będą tu regularnie blokować jakiekolwiek próby wiosennego ocieplenia.
Wschód i północny wschód (m.in. Białystok, Łomża): To tutaj nocne mrozy do -3°C będą najbardziej dokuczliwe, przypominając o surowości minionej zimy.
Południe i południowy zachód (m.in. Wrocław, Kraków, Rzeszów): Mieszkańcy tych miast mają największą szansę na odczucie pierwszych oznak meteorologicznej wiosny. Prognozy zakładają wartości oscylujące wokół średniej, co np. we Wrocławiu oznacza temperatury rzędu 3–5°C.
Uwaga na drogach: Niebezpieczne poranki w marcu
IMGW ostrzega, że najniższe temperatury w marcu 2026 wystąpią w Małopolsce, szczególnie w Zakopanem oraz wyższych partiach Tatr i Beskidów.
- Regularne przymrozki: Słupki rtęci nocami będą systematycznie spadać do -4°C.
- Ryzyko oblodzeń: Połączenie ujemnych temperatur z wilgocią po opadach sprawi, że chodniki i jezdnie niemal każdego ranka będą pokryte warstwą lodu.
- Arktyczne uderzenia: Nawet jeśli w ciągu dnia zaświeci słońce, napływ chłodnego powietrza z północy szybko ostudzi entuzjazm spacerowiczów.
W 2026 roku marzec nie będzie łaskawy dla osób, które planowały szybką wymianę garderoby na wiosenną. Chłodne poranki i nocne przymrozki, szczególnie w centrum i na północy kraju, wymagają pozostawienia zimowych okryć pod ręką co najmniej do połowy miesiąca.
Jeśli jesteś kierowcą, zachowaj szczególną ostrożność we wczesnych godzinach rannych – marzec 2026 przyniesie wiele dni z tzw. „czarnym lodem”, który przy ujemnych temperaturach i wilgotnym podłożu jest niemal niewidoczny. Warto również monitorować alerty pogodowe dla Twojego regionu, ponieważ napływy arktycznego powietrza mogą być gwałtowne i niespodziewane.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.