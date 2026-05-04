Zaskakujące wieści ze sklepów! Ceny w Warszawie hamują, ale nie wszędzie, znamy liderów drożyzny.
To dane, na które czekali warszawiacy planujący domowe budżety. Najnowszy raport cenowy Business Insider przynosi niespodziewane wnioski: ogólna dynamika wzrostu cen w sklepach wyhamowała, jednak wybrane kategorie produktów wciąż drenują portfele konsumentów.
Z analizy wynika, że po miesiącach nieustannych podwyżek, rynek detaliczny w Polsce wszedł w fazę stabilizacji. W warszawskich supermarketach i dyskontach coraz częściej można spotkać promocje, które realnie obniżają koszt podstawowego koszyka zakupowego. Eksperci zaznaczają jednak, że pojęcie „taniej” jest względne, ceny nie spadają do poziomu sprzed lat, a jedynie rosną wolniej.
Co tanieje, a co wciąż drożeje? Raport z półek:
- Produkty tłuszczowe w dół: To największe zaskoczenie, ceny olejów i masła w wielu sieciach handlowych zanotowały spadki o kilkanaście procent w ujęciu rocznym.
- Nabiał i sery: Tutaj również widać oddech. Stabilizacja cen surowca sprawiła, że produkty mleczne przestały być głównym motorem inflacji w koszyku.
- Warzywa i owoce – nowi liderzy wzrostów: Mimo ogólnego hamowania, produkty świeże wciąż drożeją. W Warszawie ceny niektórych warzyw sezonowych są o 20% wyższe niż w ubiegłym roku.
- Słodycze i napoje: Wzrost cen cukru i kakao na rynkach światowych uderzył w ceny czekolad i ciastek, które stają się towarem luksusowym.
Warszawa: Walka o klienta nabiera tempa
Dla mieszkańców stolicy kluczową informacją jest nasilenie się wojen cenowych między największymi sieciami handlowymi. Jak zauważa Business Insider, dyskonty w Warszawie (takie jak Biedronka czy Lidl) coraz agresywniej walczą o miano najtańszego sklepu, co skutkuje nagłymi obniżkami cen produktów pierwszej potrzeby. Konsumenci w Warszawie, charakteryzujący się dużą mobilnością, coraz częściej „polują” na okazje, dzieląc zakupy między kilka różnych punktów handlowych.
Eksperci ostrzegają jednak przed złudnym poczuciem taniości. „Często obniżka ceny jednego produktu jest rekompensowana podwyżką innego, mniej rzucającego się w oczy” – czytamy w poradniku finansowym. Warto więc dokładnie analizować paragony, szczególnie w dużych centrach handlowych na Woli czy Mokotowie, gdzie pokusa impulsywnych zakupów jest największa.
Prognozy na kolejne miesiące
Dobra wiadomość jest taka, że szczyt drożyzny mamy prawdopodobnie za sobą. Business Insider sugeruje, że jeśli nie nastąpią gwałtowne zmiany na rynku energii, ceny żywności powinny pozostać stabilne przez całe lato. Dla warszawskich rodzin oznacza to większą przewidywalność wydatków, choć o powrocie do cen sprzed 2022 roku możemy na razie zapomnieć.
Kluczowym czynnikiem dla przyszłych cen w stolicy będzie koszt transportu i logistyki. Stabilne ceny paliw dają nadzieję, że dostawy produktów do warszawskich sklepów nie będą generować dodatkowych kosztów, które mogłyby zostać przerzucone na barki konsumentów.
Źródło: Opracowanie na podstawie raportu cenowego serwisu Business Insider Polska (04.05.2026).
