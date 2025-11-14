Zaskakujący raport o kradzieżach w Polsce. Tych produktów znika najwięcej. Wyniki szokują
Kradzieże sklepowe wciąż są jednym z największych problemów branży handlowej. Mimo rozbudowanych systemów kamer, ochrony i zabezpieczeń, sklepy notują gigantyczne straty. Najnowsze badanie Szkoły Głównej Handlowej przygotowane we współpracy z firmą Checkpoint Systems pokazuje, które produkty znikają ze sklepów najczęściej. Lista może zdziwić nawet doświadczonych sprzedawców.
Polska traci miliony. Kradzieże to aż 70 proc. strat handlu
Z danych wynika, że nieopłacone towary odpowiadają za blisko 70 proc. wszystkich strat sklepów w Polsce. Z problemem mierzą się zarówno osiedlowe markety, jak i największe sieci. Kradną klienci, ale także pracownicy, a w wielu przypadkach straty wykrywane są dopiero po inwentaryzacjach.
Co znika ze sklepowych półek najczęściej?
Badanie SGH i Checkpoint Systems ujawnia jasny trend: Polacy kradną przede wszystkim artykuły podstawowe, te najczęściej kupowane i łatwe do ukrycia. Oto najczęściej znikające kategorie:
1. Żywność – 23 proc.
Najwyższe miejsce na liście zajmują produkty spożywcze. W praktyce oznacza to kradzież słodyczy, kabanosów, przekąsek i droższych produktów premium. To głównie szybkie, impulsywne kradzieże.
2. Produkty akcyzowe – 20 proc.
W tej kategorii dominują papierosy i alkohol. Często kradną je zorganizowane grupy, które dalej odsprzedają towar.
3. Odzież i tekstylia – 16 proc.
Giną przede wszystkim markowe ubrania, bielizna, dodatki i tekstylia domowe.
4. Słodycze – 14 proc.
To najbardziej zaskakująca pozycja raportu. Batony, czekolady czy praliny znikają ze sklepów w ogromnych ilościach.
5. Alkohol – 13 proc.
Najczęściej kradzione są niewielkie butelki, które łatwo schować.
Kto kradnie najczęściej? Statystyki nie pozostawiają wątpliwości
Najbardziej aktywna grupa wiekowa to osoby od 20 do 40 lat, odpowiadające za aż 53 proc. wszystkich kradzieży. To właśnie oni najczęściej zabierają produkty bez płacenia.
Kolejne grupy wypadają zdecydowanie mniej problematycznie:
-
osoby powyżej 40 lat – 11,9 proc.,
-
nieletni – 2,2 proc.,
-
seniorzy – jedynie 0,3 proc.
Dorośli w średnim wieku wyraźnie dominują w statystykach.
Dlaczego kradzieże są tak częste?
Eksperci wskazują na kilka powodów:
-
inflację i wyższe ceny podstawowych produktów,
-
łatwość ukrycia drobnych towarów,
-
brak obaw przed niskimi karami,
-
niewystarczającą liczbę pracowników w sklepach,
-
coraz sprytniejsze metody kradzieży.
Co to oznacza dla sklepów i klientów?
Straty z tytułu kradzieży bezpośrednio przekładają się na koszty działalności sklepów. Wielu sprzedawców wskazuje, że to jeden z czynników generujących wzrost cen.
W efekcie za kradzieże płacą wszyscy – nie tylko sieci handlowe, ale również zwykli konsumenci.
