Zatrzymanie byłego męża Marty Kaczyńskiej. Prokuratura mówi o milionowych oszustwach

14 kwietnia 2026 18:32 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

We wtorkowe popołudnie pojawiła się informacja, która szybko rozeszła się po mediach. Chodzi o zatrzymanie osoby znanej z życia publicznego, powiązanej z jedną z najbardziej rozpoznawalnych rodzin w Polsce. Sprawa ma znacznie szerszy wymiar niż tylko jeden wątek.

Fot. Warszawa w Pigułce

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie zatrzymany został Marcin D., były mąż Marty Kaczyńskiej. Do zatrzymania doszło na Pomorzu, a wraz z nim służby zatrzymały jeszcze dwie inne osoby. Wszystkie zostały przewiezione do Warszawy, gdzie prowadzone są dalsze czynności.

Śledczy potwierdzają, że sprawa dotyczy poważnych przestępstw finansowych. W grę wchodzą zarzuty związane z wielomilionowymi oszustwami oraz praniem pieniędzy. Na tym etapie prokuratura nie ujawnia szczegółów, tłumacząc to dobrem prowadzonego postępowania.

To nie pierwszy raz, kiedy Marcin D. pojawia się w kontekście działań organów ścigania. W przeszłości był już zatrzymywany przez CBA, a sprawy, które go dotyczyły, obejmowały m.in. zarzuty związane z wyłudzeniami i działalnością w zorganizowanej grupie przestępczej. Wówczas chodziło o dziesiątki milionów złotych.

Postępowania z tamtego okresu ciągnęły się przez lata i obejmowały wiele osób. W jednym z wątków pojawiły się także zarzuty dotyczące płatnej protekcji. Sprawa miała swój ciąg dalszy w sądach, a sam Marcin D. spędził wcześniej wiele miesięcy w areszcie.

Obecne zatrzymanie może oznaczać nowy etap w działaniach śledczych. Na razie nie wiadomo, jakie dokładnie zarzuty zostaną postawione i czy prokuratura wystąpi o tymczasowy areszt.

Więcej informacji wkrótce.

