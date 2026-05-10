Zatrzymanie na lotnisku i polityczna burza. Mentzen przetrzymany w Londynie, reakcja władz zaskakuje
Niecodzienna sytuacja spotkała Sławomira Mentzena podczas wyjazdu do Wielkiej Brytanii. Polityk Konfederacji został zatrzymany na londyńskim lotnisku i spędził tam kilka godzin pod kontrolą służb.
Kilka godzin na lotnisku i szczegółowe pytania
Do zdarzenia doszło w piątek, gdy Mentzen przyleciał do Londynu prywatnie, wraz z rodziną. Podczas kontroli paszportowej został zatrzymany i poddany szczegółowemu sprawdzeniu.
Jak relacjonował, funkcjonariusze dopytywali go o cel wizyty, miejsce pobytu oraz plany na czas pobytu w Wielkiej Brytanii. Szczególne zainteresowanie wzbudziła kwestia ewentualnego udziału w wydarzeniach publicznych lub wystąpień.
Po ponad 3 godzinach polityk został ostatecznie wpuszczony do kraju.
„Obawiali się wystąpienia” – relacja polityka
Mentzen twierdzi, że powodem zatrzymania mogły być obawy brytyjskich służb dotyczące jego potencjalnej aktywności publicznej. Jak zaznaczył, nie planował żadnych wystąpień ani spotkań politycznych.
Sytuację skomentował bardzo ostro, krytykując działania brytyjskich władz i sposób traktowania podróżnych.
Interwencja z Polski i niespodziewana reakcja
Sprawa szybko nabrała rozgłosu w Polsce. Jak wynika z relacji polityka, w jego sprawie interweniowali przedstawiciele polskich instytucji.
Mentzen podziękował m.in. szefowi MSZ Radosławowi Sikorskiemu oraz polskiej konsul za kontakt i zapowiedź wyjaśnienia sprawy z brytyjską stroną. Wsparcie miało płynąć także z otoczenia prezydenta.
„Za granicą powinniśmy się wspierać”
W swoim komentarzu polityk podkreślił, że mimo sporów politycznych w kraju, poza jego granicami Polacy powinni działać razem.
Zwrócił uwagę, że w tej sytuacji pomoc została udzielona ponad podziałami, co uznał za pozytywny sygnał.
Co to oznacza
Zdarzenie pokazuje, że kontrole graniczne mogą być znacznie bardziej szczegółowe, niż wielu podróżnych się spodziewa. Dotyczy to szczególnie osób publicznych.
Jednocześnie sprawa może wywołać szerszą dyskusję o traktowaniu obywateli innych krajów oraz granicach działań służb na lotniskach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.