Zatrzymany na S8 z ponad 2 promilami. Chciał „kupić” wolność za 5 tys. zł
Mazowiecka policja zatrzymała 45-letniego kierowcę, który prowadził auto w stanie nietrzeźwości, mimo sądowego zakazu, i próbował wręczyć funkcjonariuszom 5 tys. zł łapówki. Jak przekazała Policja Mazowsze w serwisie X, mężczyzna usłyszał już zarzuty, a za swoje działania może trafić do więzienia nawet na 10 lat.
Mazowieccy policjanci zatrzymali 45-letniego mężczyznę, który jechał drogą S8 mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów i bez obowiązkowego ubezpieczenia OC. Według funkcjonariuszy kierowca stwarzał poważne zagrożenie dla innych użytkowników drogi. Badanie wykazało ponad dwa promile alkoholu. Informacje o zdarzeniu potwierdziła Policja Mazowsze, publikując komunikat w serwisie X.
Interwencja, która początkowo dotyczyła jazdy pod wpływem alkoholu, szybko przerodziła się w sprawę karną o znacznie szerszym zakresie. Policjanci poinformowali, że zatrzymany próbował wręczyć im 5 tysięcy złotych, aby „zapomnieli” o sprawie. Funkcjonariusze zabezpieczyli pieniądze i zatrzymali kierowcę. To kolejny przypadek w regionie, w którym próba przekupstwa staje się dodatkowym i poważnym obciążeniem dla sprawcy.
Fakty i tło sprawy
W komunikacie opublikowanym przez @PolicjaMazowsze podano, że mężczyzna usłyszał kilka zarzutów: prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów oraz udzielania korzyści majątkowej funkcjonariuszowi publicznemu. Dodatkowo grożą mu konsekwencje finansowe za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC.
Zgodnie z obowiązującym prawem próba wręczenia łapówki jest przestępstwem zagrożonym karą do 10 lat pozbawienia wolności. To oznacza, że kara za samo przekupstwo może być surowsza niż za jazdę w stanie nietrzeźwości. Policja podkreśla, że sprawa została przekazana do dalszych czynności procesowych.
Co to oznacza dla czytelnika?
Zdarzenie ma szerszy wymiar, bo przypomina o konsekwencjach jazdy pod wpływem alkoholu oraz próby korumpowania funkcjonariuszy. Policja zwraca uwagę, że na drogach wciąż dochodzi do wielu sytuacji, w których kierowcy, chcąc uniknąć odpowiedzialności, decydują się na działania, które jeszcze bardziej pogarszają ich sytuację prawną. Surowsze przepisy i częstsze kontrole mają na celu ograniczyć takie zachowania.
