Zawieszenie lotów na Bliski Wschód przedłużone! Ceny biletów mocno w górę

18 marca 2026 10:01 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

Kluczowy węzeł komunikacyjny planety, Zatoka Perska, zamienił się w strefę „no-fly”. Po eskalacji konfliktu z 28 lutego, światowi giganci lotnictwa masowo wycofują się z regionu, a pasażerowie mierzą się z drastycznym, 70-procentowym wzrostem cen

Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawa w Pigułce

Geopolityczna blokada: Zatoka Perska na marginesie ruchu lotniczego

Bliski Wschód, dotychczas pełniący rolę strategicznego pomostu między Europą a Azją, przechodzi bezprecedensowy kryzys logistyczny. Dane są alarmujące: obecnie w regionie odbywa się mniej niż połowa standardowej liczby lotów. Bezpośrednią przyczyną destabilizacji jest stan wojny między Izraelem i USA a Iranem, zapoczątkowany atakiem z 28 lutego, oraz trwające operacje lądowe w Libanie.

Zagrożenie ostrzałami rakietowymi wymusiło na przewoźnikach radykalne kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów i załóg.

Mapa zawieszonych połączeń: Raport przewoźników

Najwięksi gracze na rynku zrewidowali swoje siatki połączeń, przesuwając terminy wznowienia lotów co najmniej do kwietnia, a w niektórych przypadkach nawet do jesieni:

Przewoźnik Kluczowe kierunki i status zawieszenia
PLL LOT                             Tel Awiw (do 18.04), Bejrut (do 30.04), Dubaj i Rijad (koniec marca)             
Wizz Air Izrael (do 29.03), Dubaj/Abu Zabi/Amman (aż do połowy września)
Grupa Lufthansa Teheran (do 30.04), Tel Awiw (do 02.04), Dubaj/Amman (do 28.03)
Air France / KLM Tel Awiw, Bejrut, Dubaj, Rijad (zawieszone do trzeciej dekady marca)
Turkish Airlines Irak, Syria, Liban, Jordania, Katar, Kuwejt (anulacje do 19-20.03)
Delta Połączenia z Nowym Jorkiem i Tel Awiwem (anulowane do 01.04)

Wyjątkiem pozostają Qatar Airways, które mimo ograniczeń, utrzymują m.in. kluczową relację między Warszawą a Dohą w okresie 18-28 marca.

Ekonomiczne skutki konfliktu: Drastyczny wzrost kosztów

Zmniejszenie podaży miejsc przy jednoczesnym wydłużeniu tras omijających strefy konfliktu doprowadziło do gwałtownej reakcji rynkowej. Eksperci branżowi wskazują na wzrost cen biletów sięgający nawet 70%.

Regres ten uderza nie tylko w turystykę, ale przede wszystkim w globalne łańcuchy dostaw i mobilność biznesową. Zatoka Perska, będąca sercem operacyjnym dla lotów komercyjnych, przestała pełnić funkcję stabilnego hubu, co zmusza organizacje branżowe do redefinicji prognoz na rok 2026.

Skala odwołanych lotów sugeruje, że powrót do stabilności w ruchu lotniczym nad Bliskim Wschodem nie nastąpi przed końcem drugiego kwartału 2026 roku. Pasażerowie muszą przygotować się na dalsze utrudnienia i bezprecedensowo wysokie taryfy.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl