Zbigniew Ziobro w USA! Resort sprawiedliwości zapowiada wniosek o ekstradycję
Wnioski do USA i Węgier
Resort zapowiedział, że prokuratura przygotowuje dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o ekstradycję do władz USA. Jednocześnie minister Żurek poinformował o skierowaniu wniosków o pomoc prawną do Stanów Zjednoczonych oraz do Węgier. Działania te mają na celu zabezpieczenie dowodów oraz ustalenie szczegółów dotyczących przemieszczania się i kontaktów byłego ministra.
Według informacji ministerstwa, współpraca z partnerami amerykańskimi opiera się na obowiązujących umowach o pomocy prawnej. Resort oczekuje na realizację procedur przez stronę amerykańską po dostarczeniu kompletu dokumentów przez prokuraturę.
Podstawa działań prokuratury
Działania prokuratury są związane ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości oraz innymi postępowaniami, w których Zbigniew Ziobro posiada status podejrzanego. Prokuratura Krajowa wydała wcześniej postanowienie o przedstawieniu zarzutów, których polityk nie odebrał ze względu na nieobecność w kraju.
Minister Żurek podkreślił, że ustalenie miejsca pobytu jest kluczowe dla toku śledztwa. Zaznaczył, że resort będzie korzystał ze wszystkich dostępnych instrumentów prawnych, aby umożliwić przesłuchanie byłego ministra i kontynuację czynności procesowych.
Reakcja i dalsze kroki
Strona polska monitoruje sytuację i pozostaje w kontakcie z placówkami dyplomatycznymi. Kolejne kroki zależą od tempa procedowania wniosków przez organy sprawiedliwości w USA i na Węgrzech. Prokuratura zapowiada sukcesywne informowanie o postępach w realizacji międzynarodowej pomocy prawnej.
