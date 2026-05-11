Zbigniew Ziobro w USA! Resort sprawiedliwości zapowiada wniosek o ekstradycję

Wnioski do USA i Węgier

Minister sprawiedliwości Krzysztof Żurek przekazał, że polskie służby uzyskały potwierdzenie o obecności Zbigniewa Ziobry na terytorium Stanów Zjednoczonych. Informacja ta stała się podstawą do uruchomienia procedur mających na celu sprowadzenie polityka do kraju w związku z toczącymi się postępowaniami.

Resort zapowiedział, że prokuratura przygotowuje dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o ekstradycję do władz USA. Jednocześnie minister Żurek poinformował o skierowaniu wniosków o pomoc prawną do Stanów Zjednoczonych oraz do Węgier. Działania te mają na celu zabezpieczenie dowodów oraz ustalenie szczegółów dotyczących przemieszczania się i kontaktów byłego ministra.

Według informacji ministerstwa, współpraca z partnerami amerykańskimi opiera się na obowiązujących umowach o pomocy prawnej. Resort oczekuje na realizację procedur przez stronę amerykańską po dostarczeniu kompletu dokumentów przez prokuraturę.

Podstawa działań prokuratury

Działania prokuratury są związane ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości oraz innymi postępowaniami, w których Zbigniew Ziobro posiada status podejrzanego. Prokuratura Krajowa wydała wcześniej postanowienie o przedstawieniu zarzutów, których polityk nie odebrał ze względu na nieobecność w kraju.

Minister Żurek podkreślił, że ustalenie miejsca pobytu jest kluczowe dla toku śledztwa. Zaznaczył, że resort będzie korzystał ze wszystkich dostępnych instrumentów prawnych, aby umożliwić przesłuchanie byłego ministra i kontynuację czynności procesowych.

Reakcja i dalsze kroki

Strona polska monitoruje sytuację i pozostaje w kontakcie z placówkami dyplomatycznymi. Kolejne kroki zależą od tempa procedowania wniosków przez organy sprawiedliwości w USA i na Węgrzech. Prokuratura zapowiada sukcesywne informowanie o postępach w realizacji międzynarodowej pomocy prawnej.