Zbiorowe mogiły pod Warszawą? „Spodziewamy się kilkuset ciał”
Fundacja Pamięci Narodów poinformowała o rozpoczęciu działań mających na celu wyjaśnienie losu możliwych mogił zbiorowych na terenie cmentarza w Otwocku. Organizacja podkreśla, że sprawa wymaga rzetelnej, spokojnej i profesjonalnej weryfikacji. „Spodziewamy się kilkuset ciał” – mówi Radosław Hołodniuk z Fundacji Pamięci Narodów w rozmowie z Warszawą w Pigułce.
Chodzi o wydarzenia sprzed ponad 80 lat.
Dokumenty i relacje z 1944 roku
Do opinii publicznej docierają informacje o archiwalnych dokumentach, relacjach świadków oraz analizie zdjęć lotniczych z 1944 roku. Z dostępnych materiałów wynika, że na terenie Otwocka mogły znajdować się miejsca pochówku ofiar represji sowieckich i komunistycznych.
Mowa o żołnierzach Armii Krajowej oraz innych formacji niepodległościowych, którzy mogli paść ofiarą działań NKWD lub Urzędu Bezpieczeństwa.
Fundacja zaznacza, że hipotezy te wymagają dokładnego sprawdzenia w oparciu o źródła historyczne i badania prowadzone zgodnie z obowiązującymi procedurami.
Obowiązek pamięci i rzetelności
Organizacja podkreśla, że jej celem jest wspieranie działań prowadzonych w sposób naukowy, odpowiedzialny i zgodny z prawem. Jak zaznaczono, prawda historyczna wymaga cierpliwości, faktów i szacunku wobec szczątków ludzkich.
Jeżeli potwierdzi się istnienie miejsc pochówku ofiar powojennych represji, konieczne będzie ich odnalezienie, godne upamiętnienie oraz przywrócenie imion i należnej czci.
Apel do mieszkańców
Fundacja zwróciła się z apelem do wszystkich osób, które mogą posiadać wiedzę – bezpośrednią lub przekazaną w rodzinnych wspomnieniach – o kontakt z właściwymi instytucjami.
Każde świadectwo może okazać się istotne dla wyjaśnienia sprawy.
Pamięć jako zobowiązanie
Sprawa ma nie tylko wymiar historyczny, ale również moralny. Jak podkreślono w komunikacie, pamięć o ofiarach to zobowiązanie wobec tych, którzy oddali życie za wolną Polskę.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.