Zbiorowe mogiły pod Warszawą? „Spodziewamy się kilkuset ciał”

22 lutego 2026 16:20 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Fundacja Pamięci Narodów poinformowała o rozpoczęciu działań mających na celu wyjaśnienie losu możliwych mogił zbiorowych na terenie cmentarza w Otwocku. Organizacja podkreśla, że sprawa wymaga rzetelnej, spokojnej i profesjonalnej weryfikacji. „Spodziewamy się kilkuset ciał” – mówi Radosław Hołodniuk z Fundacji Pamięci Narodów w rozmowie z Warszawą w Pigułce. 

Fot. Warszawa w Pigułce

Zobacz również:

Chodzi o wydarzenia sprzed ponad 80 lat.

Dokumenty i relacje z 1944 roku

Do opinii publicznej docierają informacje o archiwalnych dokumentach, relacjach świadków oraz analizie zdjęć lotniczych z 1944 roku. Z dostępnych materiałów wynika, że na terenie Otwocka mogły znajdować się miejsca pochówku ofiar represji sowieckich i komunistycznych.

Mowa o żołnierzach Armii Krajowej oraz innych formacji niepodległościowych, którzy mogli paść ofiarą działań NKWD lub Urzędu Bezpieczeństwa.

Fundacja zaznacza, że hipotezy te wymagają dokładnego sprawdzenia w oparciu o źródła historyczne i badania prowadzone zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Obowiązek pamięci i rzetelności

Zobacz również:

Organizacja podkreśla, że jej celem jest wspieranie działań prowadzonych w sposób naukowy, odpowiedzialny i zgodny z prawem. Jak zaznaczono, prawda historyczna wymaga cierpliwości, faktów i szacunku wobec szczątków ludzkich.

Jeżeli potwierdzi się istnienie miejsc pochówku ofiar powojennych represji, konieczne będzie ich odnalezienie, godne upamiętnienie oraz przywrócenie imion i należnej czci.

Apel do mieszkańców

Fundacja zwróciła się z apelem do wszystkich osób, które mogą posiadać wiedzę – bezpośrednią lub przekazaną w rodzinnych wspomnieniach – o kontakt z właściwymi instytucjami.

Każde świadectwo może okazać się istotne dla wyjaśnienia sprawy.

Pamięć jako zobowiązanie

Sprawa ma nie tylko wymiar historyczny, ale również moralny. Jak podkreślono w komunikacie, pamięć o ofiarach to zobowiązanie wobec tych, którzy oddali życie za wolną Polskę.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl