Zbliża się dramat milionów Polaków. Przygotuj się, zanim będzie za późno
Wielu Polaków odetchnęło z ulgą, gdy inflacja zaczęła spadać, a eksperci zaczęli mówić o stabilizacji gospodarki. Dane pokazują jednak zupełnie inny, znacznie bardziej niepokojący obraz. Nadchodzi fala podwyżek, która może uderzyć w domowe budżety z siłą, jakiej wielu się nie spodziewa.
I wszystko wskazuje na to, że skutki odczujemy szybciej, niż się wydaje.
Ceny oderwane od inflacji
Choć oficjalne wskaźniki inflacji utrzymują się na poziomie około 2,5–3%, realna sytuacja na rynku wygląda inaczej. Z badań przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw wynika, że aż 60% firm planuje podnosić ceny swoich produktów i usług w ciągu najbliższych miesięcy.
To oznacza jedno: ceny będą rosły szybciej, niż pokazują to oficjalne dane.
Tylko nieliczni przedsiębiorcy rozważają obniżki. Różnica między tymi, którzy planują podwyżki, a tymi, którzy chcą je wprowadzać w dół, jest ogromna. To wyraźny sygnał, że nadchodzi kolejna fala drożyzny.
Podwyżki mogą być bolesne
Nie chodzi o symboliczne zmiany cen. Firmy otwarcie mówią o wzrostach sięgających kilku, a nawet kilkunastu procent rocznie.
Najczęściej pojawiają się podwyżki w przedziale 5–7%, ale wiele przedsiębiorstw planuje jeszcze większe skoki. Część firm zapowiada wzrosty przekraczające 10%, co w praktyce oznacza realne uderzenie w portfele konsumentów.
To poziomy, które mogą szybko zniwelować wzrost wynagrodzeń i sprawić, że miesięczne wydatki zaczną wymykać się spod kontroli.
Dlaczego drożeje, skoro inflacja spada
Na pierwszy rzut oka sytuacja wydaje się sprzeczna. Inflacja jest niska, ale ceny rosną. Klucz tkwi w tym, jak liczony jest wskaźnik inflacji.
Nie obejmuje on w pełni rzeczywistych kosztów ponoszonych przez firmy. Wpływ mają między innymi regulowane ceny energii oraz kursy walut. Tymczasem przedsiębiorstwa wciąż mierzą się z wysokimi kosztami produkcji, które muszą przerzucać na klientów.
Efekt jest prosty: oficjalna inflacja uspokaja, ale ceny w sklepach i usługach rosną szybciej.
Energia i płace napędzają spiralę
Największym problemem nadal pozostają koszty energii, które mimo spadków wciąż są wyraźnie wyższe niż przed kryzysem. Firmy płacą więcej za prąd, gaz i paliwa, co bezpośrednio przekłada się na ceny końcowe.
Drugim potężnym czynnikiem są wynagrodzenia. Przy bardzo niskim bezrobociu pracownicy mają silną pozycję i oczekują podwyżek. Firmy, chcąc utrzymać kadry, podnoszą płace, a następnie rekompensują to wyższymi cenami.
To tworzy mechanizm, który trudno zatrzymać.
Polacy już są na granicy
Najbardziej niepokojące jest to, że wielu Polaków już teraz funkcjonuje na granicy finansowej wydolności. Duża część gospodarstw domowych nie posiada żadnych oszczędności, a kolejne mają środki wystarczające najwyżej na kilka tygodni.
W takiej sytuacji nawet niewielki wzrost kosztów życia może stać się poważnym problemem.
Jeśli ceny podstawowych produktów i usług wzrosną zgodnie z zapowiedziami firm, dla wielu rodzin oznaczać to będzie konieczność rezygnacji z wydatków lub zadłużania się.
Co to oznacza dla Ciebie
Najbliższe miesiące mogą przynieść realne pogorszenie sytuacji finansowej wielu osób. Nawet jeśli Twoja pensja rośnie, może to nie wystarczyć, by nadążyć za podwyżkami.
W praktyce oznacza to mniej pieniędzy „na rękę” w ujęciu realnym i coraz większą presję na domowy budżet.
Warto już teraz przyjrzeć się swoim wydatkom i przygotować się na możliwe zmiany. Nadchodzący okres może okazać się jednym z najtrudniejszych finansowo od lat.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.