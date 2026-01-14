Zbliża się ogromny kryzys, dotknie miliony Polaków

14 stycznia 2026

Nasz kraj stoi przed jednym z najtrudniejszych sprawdzianów w historii. Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego oraz ONZ, perspektywy demograficzne są fatalne – do 2060 roku populacja Polski skurczy się o 6,7 miliona osób. Scenariusz na koniec stulecia jest jeszcze bardziej drastyczny: liczba mieszkańców może spaść do zaledwie 19 milionów.

Dlaczego jest nas coraz mniej? Specjaliści wyróżniają trzy kluczowe przyczyny tego zjawiska:

Gospodarka i emerytury zagrożone Mniejsza liczba obywateli to bezpośrednie uderzenie w rynek pracy. Dr Tomasz Lasocki z Uniwersytetu Warszawskiego zwraca uwagę, że brak inwestycji w edukację dodatkowo pogarsza naszą pozycję. Największym problemem może jednak okazać się system emerytalny. Przy obecnych trendach zabraknie rąk do pracy na utrzymanie rosnącej rzeszy seniorów. Eksperci coraz głośniej mówią o konieczności zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz pilnych reformach.

Czy da się odwrócić ten trend? Aby uniknąć zapaści gospodarczej, potrzebne są natychmiastowe i kompleksowe działania, w tym:

  • Stworzenie realnego systemu zachęt finansowych dla rodzin.

  • Mądra reforma świadczeń wspierająca rodziny wielodzietne.

  • Uelastycznienie rynku pracy, by był bardziej przyjazny dla rodziców.

  • Zwiększenie nakładów na edukację i szkolenia.

Czasu na reakcję jest niewiele. Bez wdrożenia tych zmian, polska gospodarka może stracić konkurencyjność, a system świadczeń społecznych stać się niewydolny.

