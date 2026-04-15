Zbliża się wielki protest w Warszawie. Rolnicy ruszają do stolicy, stawką są tysiące złoty

15 kwietnia 2026 21:04 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Jeszcze wszystko może się zmienić. Ale czasu jest coraz mniej. W gospodarstwach w całej Polsce trwa nerwowe liczenie dni, dokumentów i kosztów. W tle pojawia się jedna data, która dla wielu oznacza być albo nie być. 17 kwietnia Warszawa stanie się centrum protestu rolników. I nie chodzi o symboliczny sprzeciw. Chodzi o konkretne pieniądze i realne ryzyko ich utraty.

Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro

Wyścig z czasem. 30 kwietnia to granica, której wielu nie przekroczy

Rolnicy realizujący inwestycje w ramach Krajowego Planu Odbudowy mają czas do 30 kwietnia 2026, by zakończyć projekty i złożyć komplet dokumentów.

Problem polega na tym, że w praktyce wielu z nich nie miało pełnych 28 miesięcy na realizację. Umowy podpisywano dopiero w 2025 roku, co oznacza, że faktyczny czas został drastycznie skrócony.

W Warszawie, pod Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rolnicy chcą powiedzieć wprost: ten termin jest nierealny.

Inwestycje okrojone do minimum. „Budowaliśmy mniej, żeby zdążyć”

Widzimy to jasno w danych i relacjach z rynku. Zamiast planowanych dużych inwestycji powstają wersje okrojone.

Zamiast 8 silosów powstają 2. Zamiast budowy nowych obiektów kupowane są maszyny. Wszystko po to, żeby zmieścić się w terminie.

To nie jest rozwój. To ratowanie projektu przed utratą finansowania.

Zima zatrzymała wszystko. Teraz trwa wyścig o dokumenty

Największe opóźnienia pojawiły się zimą. Mrozy zatrzymały prace budowlane w wielu regionach Polski.

Dziś widzimy absurdalną sytuację. W jednym czasie kończą się roboty, a równolegle trwa walka o odbiory i dokumenty:

– nadzór budowlany
– sanepid
– inspekcje weterynaryjne

Bez kompletu dokumentów nie ma wypłaty pieniędzy.

Setki milionów już wypłacone. Tysiące projektów wciąż zagrożone

Do końca marca złożono ponad 6 tys. wniosków na kwotę około 220 mln zł. Wypłaty przekroczyły 200 mln zł.

Ale to tylko część całości. Wciąż tysiące inwestycji nie zostały rozliczone.

Widzimy wyraźnie: system działa, ale nie nadąża za skalą problemu.

Warszawa szykuje się na protest. Rolnicy mówią o bankructwach

17 kwietnia rolnicy pojawią się w Warszawie. Protest zaplanowano przed siedzibą ministerstwa.

Żądanie jest jedno: wydłużenie terminu co najmniej do końca lipca 2026.

Bez tego – jak sami podkreślają – wielu z nich stanie przed dramatycznym wyborem:

– zwrot zaliczek
– utrata dotacji
– niedokończone inwestycje

W skrajnych przypadkach może to oznaczać utratę płynności finansowej.

Problem nie tylko po stronie rolników

Rolnicy wskazują jasno: to nie tylko kwestia organizacji pracy w gospodarstwie.

Na opóźnienia wpływają:

– brak wykonawców
– przeciążone urzędy
– długie procedury administracyjne

To systemowy problem, który teraz kumuluje się w jednym momencie.

Co to oznacza dla Ciebie w Warszawie?

Jeśli poruszamy się po Warszawie, 17 kwietnia musimy liczyć się z utrudnieniami w rejonie centrum i okolic ministerstwa.

Możliwe są:

– zgromadzenia i blokady
– zwiększony ruch służb
– utrudnienia w komunikacji

Ale jest też drugi wymiar tej sytuacji.

To, co dzieje się teraz, może wpłynąć na ceny żywności w kolejnych miesiącach. Jeśli część inwestycji upadnie, skutki odczujemy wszyscy – także w sklepach w Warszawie.

Dlatego ten protest to nie tylko sprawa rolników. To sygnał, że system zaczyna się zacinać.

I właśnie teraz rozstrzyga się, czy uda się go jeszcze naprawić, czy konsekwencje zobaczymy dopiero za kilka miesięcy.

