Zbliża się wielki protest w Warszawie. Rolnicy ruszają do stolicy, stawką są tysiące złoty
Jeszcze wszystko może się zmienić. Ale czasu jest coraz mniej. W gospodarstwach w całej Polsce trwa nerwowe liczenie dni, dokumentów i kosztów. W tle pojawia się jedna data, która dla wielu oznacza być albo nie być. 17 kwietnia Warszawa stanie się centrum protestu rolników. I nie chodzi o symboliczny sprzeciw. Chodzi o konkretne pieniądze i realne ryzyko ich utraty.
Wyścig z czasem. 30 kwietnia to granica, której wielu nie przekroczy
Rolnicy realizujący inwestycje w ramach Krajowego Planu Odbudowy mają czas do 30 kwietnia 2026, by zakończyć projekty i złożyć komplet dokumentów.
Problem polega na tym, że w praktyce wielu z nich nie miało pełnych 28 miesięcy na realizację. Umowy podpisywano dopiero w 2025 roku, co oznacza, że faktyczny czas został drastycznie skrócony.
W Warszawie, pod Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rolnicy chcą powiedzieć wprost: ten termin jest nierealny.
Inwestycje okrojone do minimum. „Budowaliśmy mniej, żeby zdążyć”
Widzimy to jasno w danych i relacjach z rynku. Zamiast planowanych dużych inwestycji powstają wersje okrojone.
Zamiast 8 silosów powstają 2. Zamiast budowy nowych obiektów kupowane są maszyny. Wszystko po to, żeby zmieścić się w terminie.
To nie jest rozwój. To ratowanie projektu przed utratą finansowania.
Zima zatrzymała wszystko. Teraz trwa wyścig o dokumenty
Największe opóźnienia pojawiły się zimą. Mrozy zatrzymały prace budowlane w wielu regionach Polski.
Dziś widzimy absurdalną sytuację. W jednym czasie kończą się roboty, a równolegle trwa walka o odbiory i dokumenty:
– nadzór budowlany
– sanepid
– inspekcje weterynaryjne
Bez kompletu dokumentów nie ma wypłaty pieniędzy.
Setki milionów już wypłacone. Tysiące projektów wciąż zagrożone
Do końca marca złożono ponad 6 tys. wniosków na kwotę około 220 mln zł. Wypłaty przekroczyły 200 mln zł.
Ale to tylko część całości. Wciąż tysiące inwestycji nie zostały rozliczone.
Widzimy wyraźnie: system działa, ale nie nadąża za skalą problemu.
Warszawa szykuje się na protest. Rolnicy mówią o bankructwach
17 kwietnia rolnicy pojawią się w Warszawie. Protest zaplanowano przed siedzibą ministerstwa.
Żądanie jest jedno: wydłużenie terminu co najmniej do końca lipca 2026.
Bez tego – jak sami podkreślają – wielu z nich stanie przed dramatycznym wyborem:
– zwrot zaliczek
– utrata dotacji
– niedokończone inwestycje
W skrajnych przypadkach może to oznaczać utratę płynności finansowej.
Problem nie tylko po stronie rolników
Rolnicy wskazują jasno: to nie tylko kwestia organizacji pracy w gospodarstwie.
Na opóźnienia wpływają:
– brak wykonawców
– przeciążone urzędy
– długie procedury administracyjne
To systemowy problem, który teraz kumuluje się w jednym momencie.
Co to oznacza dla Ciebie w Warszawie?
Jeśli poruszamy się po Warszawie, 17 kwietnia musimy liczyć się z utrudnieniami w rejonie centrum i okolic ministerstwa.
Możliwe są:
– zgromadzenia i blokady
– zwiększony ruch służb
– utrudnienia w komunikacji
Ale jest też drugi wymiar tej sytuacji.
To, co dzieje się teraz, może wpłynąć na ceny żywności w kolejnych miesiącach. Jeśli część inwestycji upadnie, skutki odczujemy wszyscy – także w sklepach w Warszawie.
Dlatego ten protest to nie tylko sprawa rolników. To sygnał, że system zaczyna się zacinać.
I właśnie teraz rozstrzyga się, czy uda się go jeszcze naprawić, czy konsekwencje zobaczymy dopiero za kilka miesięcy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.