Zburzą popularną warszawską galerię. W jej miejscu powstanie nowe osiedle z 900 mieszkaniami
Po 26 latach działalności warszawski Dom Mody Klif, jedna z najbardziej rozpoznawalnych galerii handlowych stolicy, kończy swoją działalność. Decyzja jest już przesądzona – na jego miejscu powstanie nowoczesny kompleks mieszkaniowy zlokalizowany przy ul. Okopowej 58/72.
Koniec pewnej epoki
Klif był jednym z pierwszych nowoczesnych centrów handlowych w Warszawie, które na stałe wpisało się w krajobraz Woli. Od miesięcy spekulowano o jego przyszłości, a teraz potwierdzono, że budynek zostanie wyburzony. Właściciel obiektu, AEW Asset Management, we współpracy z deweloperem Yareal, rozpoczął procedurę uzyskania zgód na realizację inwestycji w ramach tzw. lex deweloper.
Nowa zabudowa mieszkaniowa
Według projektu przygotowanego przez pracownie HRA Architekci i SAWAWA na terenie Klifu oraz sąsiedniego biurowca Klif Tower powstanie osiem budynków mieszkalnych o wysokości od pięciu do jedenastu kondygnacji, a także osiemnastopiętrowa dominanta w miejscu obecnego biurowca.
Kompleks będzie obejmował:
-
około 900 mieszkań,
-
30 lokali usługowych na parterach (sklepy, punkty gastronomiczne, usługi),
-
nowoczesny budynek biurowo-usługowy o powierzchni 3 tys. m²,
-
podziemny garaż z tysiącem miejsc parkingowych,
-
1,5 tys. stanowisk dla rowerów.
Zielona przestrzeń dla mieszkańców
W centralnej części osiedla powstanie zielony skwer o powierzchni 3,7 tys. m² z placami zabaw, strefami rekreacji i terenem sportowym. Całość dopełni aleja pieszo-rowerowa łącząca ul. Małą z Okopową.
Nowa inwestycja ma całkowicie odmienić charakter tego fragmentu Woli, zamieniając dawne centrum handlowe w nowoczesną, przyjazną mieszkańcom przestrzeń.
