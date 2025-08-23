Zburzą popularną warszawską galerię. W jej miejscu powstanie nowe osiedle z 900 mieszkaniami

23 sierpnia 2025

Po 26 latach działalności warszawski Dom Mody Klif, jedna z najbardziej rozpoznawalnych galerii handlowych stolicy, kończy swoją działalność. Decyzja jest już przesądzona – na jego miejscu powstanie nowoczesny kompleks mieszkaniowy zlokalizowany przy ul. Okopowej 58/72.

Koniec pewnej epoki

Klif był jednym z pierwszych nowoczesnych centrów handlowych w Warszawie, które na stałe wpisało się w krajobraz Woli. Od miesięcy spekulowano o jego przyszłości, a teraz potwierdzono, że budynek zostanie wyburzony. Właściciel obiektu, AEW Asset Management, we współpracy z deweloperem Yareal, rozpoczął procedurę uzyskania zgód na realizację inwestycji w ramach tzw. lex deweloper.

Nowa zabudowa mieszkaniowa

Według projektu przygotowanego przez pracownie HRA Architekci i SAWAWA na terenie Klifu oraz sąsiedniego biurowca Klif Tower powstanie osiem budynków mieszkalnych o wysokości od pięciu do jedenastu kondygnacji, a także osiemnastopiętrowa dominanta w miejscu obecnego biurowca.

Kompleks będzie obejmował:

  • około 900 mieszkań,

  • 30 lokali usługowych na parterach (sklepy, punkty gastronomiczne, usługi),

  • nowoczesny budynek biurowo-usługowy o powierzchni 3 tys. m²,

  • podziemny garaż z tysiącem miejsc parkingowych,

  • 1,5 tys. stanowisk dla rowerów.

Zielona przestrzeń dla mieszkańców

W centralnej części osiedla powstanie zielony skwer o powierzchni 3,7 tys. m² z placami zabaw, strefami rekreacji i terenem sportowym. Całość dopełni aleja pieszo-rowerowa łącząca ul. Małą z Okopową.

Nowa inwestycja ma całkowicie odmienić charakter tego fragmentu Woli, zamieniając dawne centrum handlowe w nowoczesną, przyjazną mieszkańcom przestrzeń.

